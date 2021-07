Ballando con le stelle: dopo Morgan spunta nel cast il nome di una nota ex concorrente del Grande Fratello Vip

Gossip TV

Le ultime indiscrezioni sul cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Blastingnews, la bionda conduttrice sembrerebbe voler puntare quest'anno su un cast davvero memorabile.

Samantha De Grenet nel cast di Ballando con le stelle? Le ultime indiscrezioni

Ballando con le stelle debutterà il prossimo sabato 16 ottobre 2021 su Rai1. Dopo gli ottimi ascolti dell’ultima edizione, Milly Carlucci proverà a stupire tutti con nomi a sorpresa. Stando alle ultime indiscrezioni, oltre a Morgan, dovrebbero prendere parte al talent show la comica e attrice Sabina Guzzanti e l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet.

"Tra i possibile concorrenti spicca anche il nome di Samantha De Grenet, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini" si legge sul blog "sembrerebbe inoltre che ci siano delle ottime possibilità di vedere tra i nuovi concorrenti di Ballando con le stelle 2021, anche l'attrice Antonella Ferrari che in più occasioni ha ammesso di voler partecipare al talent show, per mettersi in gioco nonostante la malattia".

Tuttavia, il desiderio della conduttrice di Ballando con le stelle sarebbe quello di riuscire ad avere nel cast della prossima edizione anche il calciatore Francesco Totti, l'ex capitano della Roma. Ci riuscirà? Per saperne di più non ci resta che attendere le prossime settimane in cui verranno sicuramente svelati nuovi retroscena sul programma.

