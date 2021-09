Ballando con le stelle: Arisa nel cast del talent show di Milly Carlucci dopo l'addio ad Amici, l'indiscrezione

Gossip TV

Arisa verso Ballando con le stelle: "La Carlucci ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di amici di Maria De Filippi".

Arisa sarà una nuova concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle? Stando a quanto riportato da Dagospia sembrerebbe che l'ex coach di Amici 20 sia pronta a mettersi in gioco nel talent show condotto da Milly Carlucci.

Arisa verso la nuova edizione di Ballando con le stelle, l'indiscrezione

Si fa sempre più concreta la possibilità di vedere Arisa nel cast di Ballando con le stelle. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia: "La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa [...] La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di amici di Maria De Filippi. Il corteggiamento era iniziato a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere contrario di alcuni…)".

Dopo l'addio ad Amici, Arisa è pronta per mettersi in gioco sulla pista da ballo di Rai1? A ogni modo, la bravissima cantante ed ex professoressa di canto nel talent show di Maria De Filippi andrebbe così a competere con Morgan, suo ex collega a X Factor, e con Al Bano.

Ma i colpi di scena non sono finiti. Dopo Raimondo Todaro, nelle ultime ore, anche Simone Di Pasquale ha annunciato la sua decisione di voler lasciare Ballando con le stelle. "Alla mia età non mi sento più a mio agio a esibirmi ballando su un palcoscenico. Ne ho parlato con Milly Carlucci e lei è d’accordo con me" ha confessando ilballerino professionista a NuovoTv.

