Ballando con le stelle, Andrea Iannone nel cast?: "Trattative ancora in corso"

L'ex di Belen Rodriguex e Giulia De Lellis tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle?

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo 16 ottobre 2021 su Rai1. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che tra i concorrenti del talent show di Milly Carlucci ci sarà anche il campione di MotoGp Andrea Iannone.

Andrea Iannone nel cast di Ballando con le stelle?

Andrea Iannone sarà nel cast di Ballando con le stelle? A lanciare l'indiscrezione è TvBlog, che ha annunciato la possibile partecipazione del campione sportivo al talent show di Rai1: "Grande colpo in arrivo per Milly Carlucci ed il team di Ballando con le stelle. Lo spettacolo di varietà della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo si è aggiudicato (per la verità le trattative sono ancora in corso) un personaggio molto forte per l’edizione 2021 in onda da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1. La celebrità in questione, anzi la star facendo riferimento al titolo del format, è il campione di motociclismo Andrea Iannone".

TvBlog ci ha tenuto a specificare che le trattative sono ancora in corso, quindi non è nulla di certo. Se fosse vero, però, per Milly Carlucci sarebbe davvero un bel colpaccio visto anche il grande seguito che ha Iannone. Ricordiamo, infatti, che Andrea non è solo con campione sportivo ma anche un personaggio pubblico viste le sue precedenti relazioni con la showgirl Belen Rodriguez e l'influencer Giulia De Lellis.

"Andrea Iannone è anche un personaggio pubblico che ha tenuto banco nelle cronache rose. [...] Insomma per Ballando con le stelle l’approdo di Andrea Iannone potrebbe essere una calamita sia per il pubblico maschile, per la questione sportiva, che per il pubblico femminile per le sue vicende 'rosa'. Un colpo quindi importante per Milly Carlucci e per l’edizione 2021 di Ballando con le stelle" si legge sul sito.

