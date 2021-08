Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini pronta a tornare nel talent show? L'indiscrezione

Gossip TV

Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle con un ruolo inedito, arrivano le ultime indiscrezioni sul cast.

Il cast della nuova edizione di Ballando con le stelle inizia a prendere forma. Le ultime indiscrezioni, parlano addirittura di un possibile ritorno di Alessandra Mussolini nel talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Alessandra Mussolini torna a Ballando con le stelle in un ruolo inedito?

Alessandra Mussolini è pronta a tornare a Ballando con le stelle? In un'intervista rilasciata all'Adnkronos, l’ex parlamentare ha confessato: "In Rai farò una cosa tranquilla, non so quello che mi faranno fare, sarà una sorpresa. Appena si concretizzerà lo dirò, per ora preferisco aspettare".

Il ritorno della Mussolini a Ballando con le stelle si fa sempre più concreto anche grazie all'indiscrezione lanciata da Tvblog: "L’ex giurata della Pupa e il secchione tornerebbe a Ballando con le stelle, dopo esserne stata fra le più efficaci concorrenti, in un ruolo totalmente diverso. Va detto che ancora non è stato deciso nulla di definitivo, inoltre la trattativa è tuttora in corso, ma l’idea che potrebbe farsi strada e che è ancora nello stato embrionale, è quella di vedere Alessandra Mussolini nelle vesti di contro giurata, dall’altra parte del palcoscenico dell’auditorium del Foro italico in Roma. Questo per arrivare in qualche modo a bilanciare e a contrapporre il potere dei cinque giurati storici del programma diffuso dalla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo".

Ma chi saranno i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle? Ricordiamo che, qualche mese fa, anche l'ex gieffina Francesca De Andrè si era candidata per partecipare alla trasmissione della Carlucci: "Come concorrente Ballando mi piacerebbe. Il reality li ho già fatti come esperienza. [...] la concorrente la farei molto volentieri a Ballando".

