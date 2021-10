Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini pronta a lasciare: "Non ci sono le condizioni", Ecco cosa è successo

Gossip TV

Un post di Selvaggia Lucarelli la fa infuriare la Mussolini che vuole lasciare lo show di Rai 1.

Alessandra Mussolini pronta a lasciare Ballando con le Stelle, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci di cui l'ex parlamentare è protagonista dal 2020, prima come concorrente poi come opinionista. Il motivo? Presto detto. La Mussolini ha poco gradito un recente attacco della nota giornalista e opinionista tv, Selvaggia Lucarelli che anche quest'anno fa parte della giura del programma accanto a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. La Lucarelli, nella tarda serata di ieri, ha risposto su Instagram ad uno dei suoi follower che le ha domandato il motivo per cui Alessandra Mussolini fosse a Ballando con le stelle 2021. "Le dittature finiscono prima o poi…", ha risposto sarcasticamente Selvaggia.

Parole che hanno fatto infuriare Alessandra Mussolini, che ha annunciato di voler lasciare Ballando con le Stelle

La Mussolini, ha pubblicato lo screen della Lucarelli accompagnato da queste parole: "Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare Ballando con le stelle…".Fine dell'avventura televisiva per l'ex parlamentare romana? Staremo a vedere se Milly Carlucci e gli autori del noto talent di Rai 1 riusciranno a convincerla di restare. Nel mentre, sono tanti tanti gli utenti che hanno commentato il post della Mussolini pregandola di restare e di non dare corda alle parole della Lucarelli.

La seconda puntata della 16esima edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda sabato 23 ottobre in prima serata su Rai 1. L'ottimo esordio della scorsa settimana, ha visto il trionfo della performance di Arisa dietro a Morgan e Mietta.