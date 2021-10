Bacio tra Riccardo e Scamarcio e Benedetta Porcaroli: la loro relazione non è più una voce di corridoio

Gossip TV

Sono stati immortalati mentre si baciavano. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono nascosti finché hanno potuto.

Stavolta ci sono le immagini a parlare, non più le voci di corridoio che insinuavano qualche sospetta simpatia tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. I due attori hanno avuto modo di conoscersi meglio un anno fa, sul set de La scuola cattolica di Stefano Mordini tratto dall'omonimo romanzo di Edoardo Albinati vincitore del Premio Strega nel 2016. Presentato alla recente Mostra del Cinema di Venezia, il film è in questi giorni al centro di un dibattito per la decisione da parte della Commissione che classifica le opere in uscita al cinema, di vietarlo ai minori di 18 anni. Ma tornando ai due interpreti del film, la notizia che va a infilarsi senza indugio nel già sovraccarico faldone dei pettegolezzi, è che Scamarcio e Porcaroli si siano baciati con tanto di video del portale Whoopsee a confermarlo (come vedete più in basso). La coppia era a pranzo in un ristorante di Castl Gandolfo. Dopo la lunga relazione con Valeria Golino finita nel 2016, l'attore ha avuto una figlia nata nel luglio 2020 dalla relazione con la manager inglese Angharad Wood, mentre l'attrice è tornata single dopo essersi lasciata con l'attore e regista Michele Alhaique.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: un bacio significa che stanno insieme?

Premesso che ognuno è libero di vivere le relazioni intime con chi vuole e con le modalità che preferisce (sempre nel rispetto dei sentimenti altrui, s'intende), un bacio sulla bocca quante cose può voler significare? La risposta corretta, per tutti noi che non siamo i diretti interessati, è questa: non sono affari nostri. Chi non vive in prima persona la relazione, o non è un confidente di uno dei due protagonisti, può soltanto giudicare superficialmente. Anzi, nessuno dovrebbe giudicare, ma siccome il mondo del gossip tiene a galla economicamente molte persone il cui scopo è soddisfare la morbosa curiosità di altre, ci si sbilancia inevitabilmente nel supporre che Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stiano vivendo a tutti gli effetti una relazione di coppia. Lo status di figure pubbliche che gli appartiene, purtroppo, non concede loro la privacy che vorrebbero.