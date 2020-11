Aurora Ramazzotti e il Coronavirus: "Oggi sto meno bene di ieri"

Gossip TV

Aurora Ramazzotti condivide con i fan le sue difficoltà col Covid-19. Alti e bassi: “Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno”.

Nonostante Aurora Ramazzotti appena ieri si fosse collegata con lo studio di TV8 per Ogni Mattina (di cui è inviata), dichiarando di sentirsi meglio nonostante il Coronavirus, oggi purtroppo ha affidato a Instagram una brutta notizia: si sente in effetti peggio di ieri, e per questo conferma ciò che in molti dovrebbero aver capito, cioè che il virus è una "scoperta costante".

Fortunatamente Aurora ha aggiunto che le condizioni dei suoi polmoni sono assolutamente sotto controllo, e che spera di riunirsi presto ai colleghi e riprendere le normali attività. Asintomatico invece il suo compagno Goffredo Cerza, convivente con lei da tre mesi nell'appartamento di Milano dal quale Aurora aggiorna i suoi follower. I genitori Eros e Michelle, con eleganza, non si sono espressi pubblicamente sullo stato di salute della figlia.

Aurora ha sospettato di avere il Covid-19 quando ha cominciato a soffrire di una strana tosse insistente.