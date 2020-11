Aurora Ramazzotti annuncia tra le lacrime di essere positiva al Covid

Gossip TV

Ha scelto la diretta televisiva di Ogni mattina su TV8, Aurora Ramazzotti, per annunciare tra le lacrime di essere positiva al coronavirus, così come il fidanzato.

La giovane conduttrice televisiva, Aurora Ramazzotti, figlia d’arte di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha scelto la trasmissione di TV8, Ogni mattina, condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola, per comunicare fra le lacrime di essere positiva al Covid. Sorte che condivide con il fidanzato, Goffredo Cerza.

In un collegamento con i conduttori, la 25enne Ramazzotti ha risposto alla domanda su come stesse affrontando questo momento così particolare e faticoso per tutti. È stato a quel punto che ha confessato di essere positiva, raccontando come abbia avuto prima la tosse, seguita da una forte sinusite, avendo subito il sospetto che la causa potesse essere il coronavirus.

Ha poi detto di stare meglio e di essere in via di miglioramento, con la speranza di negativizzarsi presto e tornare a svolgere il suo amato ruolo di inviata, proprio per TV8.