Aurora Ramazzotti ammette: ''L’Isola dei Famosi? Non mi dispiacerebbe''

Gossip TV

Aurora Ramazzotti racconta il suo rapporto con la popolarità e confessa che vorrebbe mettersi alla prova a L’Isola dei Famosi.

Spesso protagonista, talvolta vittima, del gossip e delle fake news, Aurora Ramazzotti ha raccontato il suo rapporto con la popolarità e le indiscrezioni sulla sua vita privata, ammettendo di volersi mettere alla prova in un reality show di sopravvivenza, come L’Isola dei Famosi e Pechino Express.

Aurora Ramazzotti si candida per L’Isola dei Famosi?

Aurora Ramazzotti sa cosa significa portare sulle proprie spalle il peso della popolarità, fin da quando non era di certo lei ad averla cercata. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosa Ramazzotti, infatti, è spesso al centro dei pettegolezzi, protagonista di indiscrezioni piccanti e imputata di polemiche social paurose. Intervistata da SuperGuidaTv, Aurora ha spiegato quali sono le sue reazioni alle fake news e come gestisce il fatto di trovarsi spesso soggetto di falsi scoop.

“Tutti i giorni purtroppo finisco al centro di una polemica. È da quando sono piccola che si divertono a scrivere di me e a fare titoli beceri. Io scelgo di fare ciò che mi va. So benissimo che ci sono persone che apprezzano e altre che non condividono. L’importante è non fare mai del male a nessuno. Questo è l’obiettivo che mi pongo quando comunico con chi mi segue. A volte mi fermano per strada chiamandomi con il mio nomignolo e provo una bella sensazione perché mi fanno sentire come fossi un’amica. Sono riuscita a costruire un’immagine fedele alla mia natura. In questo momento storico bisogna fare attenzione all’uso che si fa delle parole”, ha spiegato la Ramazzotti.

Parlando del suo futuro sul piccolo schermo, invece, Aurora ha ammesso: “Se farei un reality show? Dipende dal tipo di reality. Ho sempre pensato di non avere nulla in comune con quel tipo di racconto. Non sarebbe corretto poi a livello strategico andarmi a mettere in una situazione del genere. E’ chiaro che a volte fare un reality sia la strada più facile per farsi conoscere ed avere visibilità. Mi piacerebbe molto però fare Pechino Express perché amo l’avventura. Non mi dispiacerebbe neanche partecipare a L’Isola dei Famosi e ho ammirato chi ha trovato il coraggio. Io non lo avrei mai perché non potrei stare un giorno senza cibo”. Chissà che Ilary Blasi non accetti la candidatura della Ramazzotti o le proponga di essere la nuova inviata in Honduras.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.