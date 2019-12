Asia Argento perde le staffe a Live-Non è la d'Urso: lo scontro con Cruciani e le parole su Morgan, video

Gossip TV

La romana protagonista delle 5 sfere insieme a Vladimir Luxuria.

Ieri, lunedì 9 dicembre 2019, su Canale 5 è andata in onda la tredicesima puntata di Live-Non è la d'Urso. Tra gli ospiti della serata anche Asia Argento e Vladimir Luxuria che hanno affrontato le cinque sfere del talk show serale condotto da Barbara D'Urso.

Acceso scontro in diretta tra Asia Argento e Cruciani

Asia è tornata a Live-Non è la d'Urso, Asia per affrontare le cinque sfere insieme a Vladimir, che in pieno caso Harvey Weinstein l’aveva accusata di non essersi ribellata al suo carnefice. A riprendere l'argomento riguardante il caso Weinstein è Giuseppe Cruciani che ha messo ancora una volta in dubbio la violenza sessuale: "Asia non sei la paladina dell'anti violenza. Potevi dire di no". Le dichiarazioni dell'uomo hanno fatto letteralmente infuriare l'Argento: "Se potessi tornare indietro non so se lo rifarei, per gente come voi che mi sputate contro la mia verità. Tu non stai dicendo che io non sono credibile nella violenza che ho subito? Posso dire di no a uno che mi apre le gambe? Come faccio? Dimmelo! Come fa una donna di 50 kg con un uomo che le apre le gambe? Come fa? Dimmelo! Non ti sputo in faccia solo perché sei romano e mi stai simpatico".

Un scontro davvero acceso che si è concluso con l'intervento della D'Urso: "Io vi ho lasciato parlare, Ho capito quello che voleva dire Cruciani ' se è vero che c'è stata violenza perchè hai continuato a lavorarci' però devo anche dire che ogni donna elabora e vive una violenza che non dimenticherà mai ma a modo suo. Io ho grandissimo rispetto per la violenza come l'ha vissuta Asia e come l'ha elaborata".

Chiuso il capitolo Weinstein, l'Argento è tornata a parlare di Morgan: "Quando non si pagano le tasse nel resto del mondo si va in carcere. Penso che Morgan abbia avuto due possibilità, due figli. Magari alla terza gli andrà bene, me lo auguro. Lui si commisera, mi piacerebbe che parlasse della sua arte per farsi bello e non delle sue miserie. Ora gli auguro il meglio".