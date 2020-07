Asia Argento confessa: "Mi hanno definito prostituta. Devo ringraziare Barbara d'Urso se mi sono ripresa"

Gossip TV

Asia Argento si racconta a 'Il Fatto Quotidiano", tornando sull'esperienze poco positiva come giudice di X Factor e facendo una confessione su Barbara d'Urso.

Asia Argento è stata al centro di diverse indiscrezioni negli ultimi anni. Dal movimento #metoo che ha portato all’arresto e alla condotta di Weinstein, alle accuse di violenza che le costarono la poltrona di giudice di X Factor, passando per le dichiarazioni shock dell’ex Morgan. Intervistata da ‘Il Fatto Quotidiano’, Asia ha raccontato il suo turbolento passato e i suoi progetti futuri, parlando anche di Barbara d’Urso.

Asia Argento: "Weinstein mi ha violentata quando avevo appena 21 anni"

Asia Argento è stata a lungo nell’occhio della bufera, dopo essere stata la prima a denunciare il famoso produttore Weinstein per violenza. Dalla sua denuncia sono emerse tante, sconcertanti, verità sull’uomo che ora è stato condannato e in attesa di un’ulteriore processo, che potrebbe aggravare la sua situazione. Quando Asia raccontò l’accaduto, tuttavia, l’opinione pubblica fu crudele e non risparmiò dure critiche all’attrice.

Mi hanno definito prostituta e sono stata malissimo - ha raccontato l’Argento a ‘Il Fatto Quotidiano’ - eppure questo mostro ora è in prigione ed è previsto un altro processo a Los Angeles. Mi ha violentata quando avevo appena 21 anni: da quel giorno tutti i Festival sono diventati una persecuzione, un inferno.

Essere finita al centro dell’attenzione mediatica costò caro ad Asia, che venne accusata di aver violentato il giovanissimo Jimmy Bennet ed esclusa da X Factor, dove occupava la poltrona di giurata.

È stata una cattiveria e un’ingiustizia, non sfiga - ha ammesso l’attrice - in un mondo di maiali viene cacciata una donna perché un quasi diciottenne dichiara che l’ho stuprato: anche meccanicamente è una barzelletta.

Asia Argento ammette: "Devo ringraziare Barbara d'Urso"

Dopo l’esclusione dal talent show, la Argento ebbe non pochi problemi economici ma fortunatamente ha trovato qualcuno che le ha dato fiducia:

In quel periodo ho pensato di vendere casa sul quale pago il mutuo. Poi devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti era finita.

Recentemente, Asia si è scontrata con Sandra Milo durante una delle ultime ospitate nel salotto di Live - Non è la d’Urso e l’oggetto della discussione era, ancora una volta, Weinstein. Ora, l’attrice pensa al futuro e non esclude di intraprendere un nuovo progetto con la figlia Anna Lou, nata dalla relazione con Morgan. Proprio con quest'ultimo, la figlia d'arte non sembra riuscire a trovare un punto d'incontro. Mentre Morgan ha fatto una rivelazione shock su Asia, l'Argento accusa il Castoldi di aver abusato di sostanze e per questo, di essere stata costretta a porre fine alla loro storia d'amore.