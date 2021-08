Antonella Mosetti attacca Giulia De Lellis: ''Poraccia, l’ho fatta diventare famosa io''

Gossip TV

Antonella Mosetti non si risparmia e lancia una provocazione al vetriolo a Giulia De Lellis.

Tutti gli amanti del trash ricordano l’epica entrata di Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip, l’attacco spietato ad Asia Nuccetelli e la reazione della madre della gieffina, Antonella Mosetti. Sebbene siano passati anni, sembra che la showgirl si sia legata al dito la spavalderia dell’influencer romana, tanto da attaccarla senza mezzi termini durante una diretta Instagram.

Antonella Mosetti si scaglia contro Giulia De Lellis

E dai “vai a giocare un po’ più in là” alla faida che tutti noi stavamo aspettando con ansia, il passo è decisamente breve. Sono lontani i tempi in cui Andrea Damante era concorrente del Grande Fratello Vip e aveva stretto un rapporto particolare con Asia Nuccetelli, provocando la reazione dell'allora fidanzata Giulia De Lellis. L’influencer romana decisa di fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, lasciando trapelare tutto il suo fastidio per l’atteggiamento della gieffina e il suo attaccamento al Damante, provocando la forte reazione di Antonella Mosetti.

antonella mosetti contro giulia de lellis volooooooo pic.twitter.com/3Mbyc4NuRW — soleilregina (@estxnco) August 31, 2021

La showgirl difese a spada tratta a figlia, chiedendo a Giulia di moderare i termini. Logicamente, come ricorderanno tutti gli appassionati di gossip, il confronto non finì a Cinecittà e si parlò a lungo della spinosa questione. Sebbene siano trascorsi diversi anni dallo scontro in diretta su Canale5, la Mosetti sembra non aver ancora digerito la questione. Poco fa, in diretta su Instagram, un utente ha chiesto alla Mosetti di parlare della De Lellis e lei ha dichiarato: “Io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis, grazie a me ha fatto il Gf l’anno dopo, altrimenti era una ragazzina piccola, proaccia”. Non paga, quando una fan di Giulia l’ha provocata asserendo che le sue parole fossero dettate dalla gelosia, Antonella ha chiosato: "Va bene così. Manco la vedo, mi arriva ad altezza f**a”. Come replicherà la De Lellis alle dure parole della Mosetti?