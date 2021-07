Antonella Fiordelisi vuota il sacco e rivela: "Ecco perché Elisabetta Gregoraci mi ha insultato"

Gossip TV

La verità di Antonella sulla diatriba con l'ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci è finita nuovamente al centro delle critiche per le ultime dichiarazioni rilasciate da Antonella Fiordelisi. Intervistata da Il Corriere del Mezzogiorno, la sportiva è tornata a parlare della loro presunta lite avvenuta nel backstage di un programma televisivo rivelandone i motivi.

Elisabetta Gregoraci sotto attacco: la verità di Antonella Fiordelisi

Antonella ha deciso di vuotare il sacco e parlare della presunta lite avvenuta qualche mese fa con Elisabetta. "Il mondo dello spettacolo ti mette a contatto spesso con persone invidiose, che ti guardano strano. A me è successo di recente un brutto episodio, mentre registravo un programma tv sono stata offesa senza motivo" ha dichiarato la ragazza.

L'ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha continuato rivelando di essere stata insultata dalla Gregoraci solo perchè Flavio Briatore avrebbe fatto degli apprezzamenti alle sue foto sui social: "Mi ha insultato per il fatto che Briatore mi segue su Instagram e mette i like alle mie foto. Capisco che sono bella e giovane, ma non ho fatto niente di male... fortuna che sono forte e queste cose aiutano a crescere".

Dopo aver puntato il dito contro Elisabetta, in questi giorni in onda con Battiti Live, la Fiordelisi ha parlato della sua attuale situazione sentimentale. "Sono orgogliosamente single, sto benissimo da sola, per la gioia dei miei genitori, visto che a casa finora ho portato solo casi umani" ha confessato la schermitrice.