Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai, lo sfogo: "Meglio non essere nella mia mente in questo momento"

Cancellato 'Sanremo Young', il commento della conduttrice.

Sono stati presentati ieri a a Milano, i programmi dell'autunno/inverno 2019 e della primavera 2020 dei palinsesti Rai e i vertici di Viale Mazzini avrebbero cancellato il talent show di Sanremo Young condotto da Antonella Clerici. Alla conduttrice non è stato affidato alcun programma e sarebbe al momento estromessa dai palinsesti autunnali di casa Rai, fatta eccezione per uno speciale di Telethon, che andrà in onda il prossimo 14 dicembre.

La notizia ha avuto un certo clamore e il profilo Twitter della Clerici è stato preso d'assalto. La conduttrice ha ironizzato con un utente facendo intendere però una certa delusione: "Come vorrei essere nella mente di Antonella Clerici in questo momento". "Meglio di no", ha risposto l'ex conduttrice di 'La Prova del Cuoco'.

Questo il commento di Teresa De Santis, direttore di Rai 1: "Antonella Clerici è una figura storica della Rai - ha dichiarato - ha sempre accettato sperimentazioni che non hanno portato sempre un risultato. Abbiamo ragionato, allora, su cose da fare nella seconda parte dell'anno, ma dobbiamo capire. In questo lavoro di ricostruzione e ricerca con le teche si innesta anche Antonella con un nuovo programma da collocare in primavera."