Anna Tatangelo, prima vacanza con i lnuovo fidanzato Mattia Narducci e il figlio Andrea

Anna Tatangelo e Mattia Narducci sembrano fare sul serio: in vista dell'estate, infatti, la coppia si è anche concessa la prima vacanza in famiglia con il figlio della cantante, Andrea.

Sono sempre più innamorati Anna Tatangelo e Mattia Narducci: la coppia è uscita allo scoperto in inverno, quando a febbraio sono apparse le prime foto del modello 26enne e della cantante a Parigi, intenti a godersi un romantico weekend.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci insieme al piccolo Andrea in vacanza insieme

Se nei primi tempi, l'ex compagna di Gigi D'Alessio sembrava restia nel mostrarsi con il fidanzato Mattia Narducci, ma a distanza di mesi dalle prime foto di coppia, apparse sul settimanale Chi, la loro storia procede sempre più a gonfie vele: non solo hanno festeggiato insieme il compleanno della cantante, ma ora hanno anche compiuto un ulteriore passo in avanti: i due, infatti, hanno deciso di trascorrere le vacanze insieme al figlio Andrea.

Dopo la fine della relazione con Gigi D'Alessio, avvenuta già qualche anno fa, per la cantante si era profilato un periodo difficile, in cui aveva preferito restare single, prima di frequentare, anche se brevemente Livio Cori. La relazione con Narducci, sebbene sia ancora relativamente recente, sembra essere più importante per la cantante, dato che ha deciso di presentare il figlio al nuovo compagno.

I tre si sono concessi, come mostrano le foto di Chi, una vacanza in famiglia a Forte dei Marmi, in Toscana, un piccolo relax intimo, tra una tappa e l'altra del tour della cantante.