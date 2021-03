Angelina Jolie ha le prove della violenza di Brad Pitt, la causa procede

Gossip TV

La causa di divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt procede: ci sarebbero prove della violenza domestica di lui, con testimoni chiamati in causa. Di chi si tratta?

Nonostante Angelina Jolie e Brad Pitt siano single dal punto di vista legale da due anni, la causa di divorzio tra i due divi va avanti, e la battaglia si fa più serrata: Angelina avrebbe infatti prove della violenza domestica di Brad, e chiamerebbe a testimoniare sulla stessa i suoi figli, tranne Maddox di 19 anni al momento ancora minorenni, cioè Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14), Knox e Vivienne (12). Come sa chi segue il gossip sulle star, i figli della coppia sono in parte naturali (Shiloh, Knox, Vivienne) e in parte adottivi (Maddox, Pax, Zahara). In passato la Jolie ha sempre fatto intendere che la protezione dei suoi figli sia stata alla base di una separazione iniziata nel 2016 e quasi più chiacchierata del matrimonio stesso, avvenuto nel 2014 dopo anni di relazione sbocciata sul set di Mr. & Mrs. Smith nel sempre più lontano 2004.

I documenti che offrono la testimonianza dei figli contro la violenza del padre sono stati depositati in tribunale venerdì, quindi non abbiamo ancora vissuto gli ultimi atti più spietati di questo confronto. Già quattro anni fa la fine della coppia fu imputata a problemi di alcolismo di Pitt, in particolare ci si riferì a un incidente sul jet privato dei due, dove proprio Maddox sarebbe stato oggetto di un comportamento manesco da parte di Brad, che fu indagato dall'FBI e dal Los Angeles County Department of Children and Family Services.