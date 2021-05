Andrea Damante rompe il silenzio: "Io e Giulia De Lellis abbiamo trovato una soluzione.."

Gossip TV

Il deejay veronese intervistato da Tommaso Zorzi.

Oggi, mercoledì 12 maggio, è stata registrata la quinta puntata de “Il Punto Z” che andrà in onda questa sera alle 20.45 su Mediaset Play. Ospite del talk show ideato e condotto da Tommaso Zorzi, l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante. Il deejay veronese ha parlato, per la prima volta della sua fidanzata Elisa Visari e della sua nota ex, l'influencer romana, Giulia De Lellis.

Andrea Damante: "Io e Giulia De Lellis abbiamo trovato una soluzione.."

“Non mi aspettavo di incontrare un amore così, non sono mai stato tanto innamorato - ha dichiarato il 31enne veronese - La sindrome di Peter Pan che c'era in me si è spenta. Sogno una famiglia con Elisa Visari ed io ho sangue siciliano e voglio diventare papà. Non vedo l'ora ma faremo le cose perbene. E sogno anche il matrimonio ma c'è tempo!”.

Damante ha poi parlato della sua ex Giulia De Lellis, per la prima volta dopo la fine della loro lunga storia d'amore:

“Io e Giulia abbiamo deciso che il cane che avevamo in comune, Tommy, non poteva più vivere in condivisione. Non sarebbe stato salutare. Era un regalo per Giulia ed è giusto che rimanga a lei. Insieme abbiamo deciso la soluzione migliore per lui”.

Oggi, mentre Damante è inseparabile giovane attrice romana, Giulia è felice accanto al suo fidanzato Carlo Gusalli Beretta, rampollo della celebre famiglia di produttori d'armi.

Infine, le dichiarazioni del Dama si sono concentrate sul tema della televisione e sul suo futuro professionale legato sempre al mondo musicale:

“Lo scorso anno mi avevano proposto di entrare al Gf Vip con Ignazio Moser (attuale naufrago dell'Isola dei Famosi). Abbiamo detto no ma sarebbe stato carino. Oggi la mia vita oltre a Elisa è la musica".