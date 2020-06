Andrea Damante: Lavoro, età, Giulia De Lellis e tutto quello che non sapevi sull'ex tronista di Uomini e Donne

Gossip TV

Conosciamo meglio la vita privata e professionale di Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato di Giulia De Lellis.

Andrea Damante è uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. Il bel veronese ha stregato il pubblico del dating show di Maria De Filippi, concludendo il suo percorso con Giulia De Lellis. Cosa fa oggi Andrea?

Chi è Andrea Damante? Carriera, vita privata e fidanzata dell'ex tronista di Uomini e Donne

Andrea Damante è nato il 9 marzo 1990 a Gela, sotto il segno dei Pesci. Nonostante sia nato in Sicilia, il deejay si trasferisce a Verona che lo adotta a braccia aperte. La separazione dei genitori, avvenuta quando Andrea aveva solo 3 anni, sarà una ferita che segnerà per sempre il modello. Dopo aver conseguito il diploma, Damante si iscrive all’Università di Economia per accontentare il padre, ma capisce che la sua strada è un’altra: la musica.

Grazie alla sua intraprendenza, Andrea raggiunge l’indipendenza a solo 19 anni, quando decide di vivere da solo intraprendendo la carriera del deejay. La prima esperienza televisiva del Dama è Temptation Island. Sulle coste bianche della Sardegna, il deejay desta la curiosità di Giorgia Lucini, alla quale si legherà per circa un anno. Archiviata la relazione, Andrea è scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista di Uomini e Donne. Nello studio del noto dating show, Damante conosce e si innamora di Giulia De Lellis.

Andrea partecipa al Grande Fratello Vip, con il sostengo della De Lellis e apre, in seguito, uno shop online. Nel 2018, dopo tre anni d’amore, Giulia e Andrea si lasciano a causa dei tradimenti di lui. Mentre l’influencer romana racconta la sua storia in un libro, Damante continua la sua proficua carriera musicale e conosce nuove ragazze.

Attualmente, l’ex tronista ha riconquistato la fiducia di Giulia e i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità. La coppia appare serena e felice su Instagram e ha adottato un cucciolo di cane, Tommaso, per sancire il ritorno di fiamma.