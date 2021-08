Andrea Damante festeggia con Elisa Visari e lancia una frecciatina a Giulia De Lellis

Gossip TV

Andrea Damante festeggia dieci mesi d’amore con la fidanzata Elisa Visari, ma la frecciatina all’ex Giulia De Lellis non passa inosservata.

La lunga e tormentata storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita e i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno voltato pagina, intrecciando nuove relazioni. Mentre la romana è felice con Carlo Beretta, il Damante festeggia dieci mesi di relazione con Elisa Visari. I fan, tuttavia, hanno notato una frecciatina neppure troppo velata che il deejay veronese ha indirizzato alla sua storica ex fidanzata.

Andrea Damante provoca Giulia De Lellis!

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, ed è stato amore a prima vista. I Damellis hanno fatto sognare i fan, che per anni hanno sostenuto la coppia, nonostante le improvvise rotture, i tradimenti e i coinvolgenti ritorni di fiamma. Giulia ha deciso di voltare pagina, dopo la fine della storia d’amore con il deejay veronese, intrecciando una relazione con Carlo Beretta, caro amico di Andrea che sembra non aver inizialmente digerito quest’unione. Mentre Giulia incontra Andrea Iannone e cala il gelo, Andrea ha ritrovato la felicità grazie alla bellissima Elisa Visari.

Nelle ultime ore, il Damante ha pubblicato un video romantico che lo ritrae con Elisa, per festeggiare i loro primi 10 mesi insieme come coppia ufficiale. I fan dell’ex tronista hanno gradito la sorpresa e hanno tempestato Andrea di commenti e messaggi. Un utente, in particolare, ha lanciato una bella provocazione scrivendo: "Questa ragazza è stupenda, lo è sempre stata stupenda e sempre lo sarà. Non ci sono paragoni con le tue ex tutte plastica”. Il commento non è passato inosservato dal momento che, come fa notare il blog News Uomini e Donne, il Damante ha deciso di mettere un bel like alla riflessione del suo seguace.

La notizia ha fatto il giro del web in breve tempo dal momento che, sebbene ormai separati da diverso tempo, i gossip che riguardano i Damellis sono sempre seguitissimi sui social. Come se non bastasse, la relazione con la De Lellis è senza dubbio la più importante e duratura che il Damante abbia avuto, dunque è apparso chiaro il riferimento alla romana. Giulia raccoglierà la provocazione o ignorerà la frecciatina velenosa a suo carico?