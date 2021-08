Andrea Damante ed Elisa Visari presto genitori? L’ex di Giulia De Lellis si sbilancia

Gossip TV

Andrea Damante pubblica una foto che fa insospettire i fan e sembra confermare la gravidanza di Elisa Visari.

Andrea Damante ha voltato pagina con la bella e giovanissima Elisa Visari. La coppia, dopo aver preferito tenere nascosta la relazione per i primi mesi di conoscenza, è ormai inseparabile e si mostra serena su Instagram. Proprio sulla nota piattaforma social, Damante pubblica una foto che allarma i fan e sembra confermare la gravidanza della Visari.

Andrea Damante padre con Elisa Visari?

Dopo la burrascosa rottura con Giulia De Lellis, resa ancora più dolorosa dal fatto che l’influencer romana si sia invaghita di Carlo Beretta, nonché suo caro e intimo amico, Andrea Damante ha voltato pagina con la bella Elisa Visari. La giovanissima attrice ha attirato il consenso dei fan dell’ex tronista di Uomini e Donne, sebbene i sostenitori dei Damellis abbiano faticato all’idea di abituarsi a vedere la loro coppia preferita condurre vite separate. Tra una frecciatina alla De Lellis e l’altra, Andrea si gode ogni momento con Elisa e i due sembrano sinceramente innamorati.

Innamorati al punto di allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio? Il gossip si è diffuso rapidamente nelle ultime ore, quando il deejay veronese ha pubblicato un video nelle sue Ig Stories parlando di un qualcuno che potrebbe avere i loro stessi occhi verdi e che tutti hanno associato ad un bebè. Come se non bastasse, una foto in ascensore ritrae il Damante accarezzare con fare protettivo il ventre della Visari. Al momento, nonostante l’insistenza dei fan, la coppia ha deciso di non parlare dell’argomento gravidanza, ma il dubbio si fa sempre più profondo tra il popolo del web, che ormai è certo di poter dare il benvenuto ad un piccolo Dama.

E mentre Andrea potrebbe aver trovato la donna della sua vita e diventare presto padre, Giulia si gode le vacanze con la famiglia Beretta. Nonsotante le insistenti voci sull'antipatia reciproca tra la romana e la suocera Umberta, sembra che tra l'influencer e i suoceri vi sia un rapporto disteso e complice. Che Carlo sia riuscito nell'ardua impresa di fare da intermediario in questa silenziosa guerra fredda?