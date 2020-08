Andrea Damante e Ignazio Moser: vacanze in Sardegna senza Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez

Gossip TV

Andrea Damante e Ignazio Moser si rilassano in Sardegna, ma i fan notano che con loro non ci sono Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez.

Si prospetta un’estate da single per Andrea Damante e Ignazio Moser. I due amici si sono incontrati in Sardegna senza le fidanzate Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, dopo le voci sulla presunta crisi che circolano da diversi giorni.

Andrea Damante e Ignazio Moser lontani da Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez

Andrea Damante e Ignazio Moser sono tra i protagonisti dei gossip estivi più bollenti. Il deejay veronese, dopo aver trascorso il lockdown con Giulia De Lellis, si è trasferito a Milano con la sua fidanzata e, insieme, hanno adottato il piccolo Tommaso, un cagnolino che è già star del web. Tutto sembrava andare per il meglio, fino a quando non sono iniziate a circolare diverse indiscrezioni su una presunta crisi.

Crisi confermata dallo stesso Damante, che ha parlato di un periodo di transizione non particolarmente sereno. Giulia è stata pizzicata in compagnia di Carlo Gussalli Beretta e si è parlato subito di flirt. Andrea, invece, ha presenziato al matrimonio della cugina per poi volare in Sardegna dove ha incontrato Ignazio Moser.

L’ex ciclista non è esente dai pettegolezzi e si mormora che la relazione con Cecilia Rodriguez stia per naufragare. La coppia è sempre più distante e la bella argentina ha raggiunto la sorella Belen, forse per prendersi del tempo e riflettere. Questa sarà un’estate da single per Damante e Moser?