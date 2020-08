Andrea Damante e Giulia De Lellis: la madre dell'ex tronista svela la verità sul rapporto

Gossip TV

La madre di Andrea Damante rompe il silenzio sul rapporto con Giulia De Lellis, mentre la coppia è in crisi.

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono in crisi. Dopo il sorprendente ritorno di fiamma, i Damellis sono sempre più distanti e si vocifera che la madre del deejay veronese non abbia mai perdonato la romana. Ora, la madre di Damante ha rotto il silenzio per fare chiarezza sul rapporto con la De Lellis.

Andrea Damante e Giulia De Lellis in crisi per la madre del deejay veronese?

La crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis continua a far discutere. Dopo una rottura burrascosa, che ha dato vita alla prima fatica letteraria dell’influencer ‘Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza’, il lockdown ha portato i Damellis a riavvicinarsi. La coppia si è trasferita a Milano e ha immortalato la serenità ritrovata in foto e video su Instagram, accogliendo nella loro vita un cucciolo di cane di nome Tommaso.

Poi, improvvisamente, qualcosa si è rotto. Damante ha confermato la crisi e la coppia si è allontanata, scegliendo di essere separati da tanti chilometri, forse per riflettere più a fondo sulla scelta da prendere. Andrea è volato in Sardegna con Ignazio Moser, dove è stato aspramente criticato da Selvaggia Lucarelli per non aver rispettato le norme sul distanziamento sociale con le sue serate in discoteca.

La madre di Andrea Damante chiarisce il suo rapporto con Giulia De Lellis

Poche ora fa, inoltre, 'Vanity Fair' ha lanciato una bomba sui Damellis. Sembra che Andrea e Giulia si siano allontanati per colpa della madre di lui, che non avrebbe digerito il ritorno di fiamma dopo la pubblicazione del libro, rivelazione, della De Lellis. La donna ha deciso di fare chiarezza, spegnendo ogni gossip e assicurando di non aver alcun problema con la futura nuora:

Chi mi conosce e segue sui social Sto arrivando! perfettamente quanto poco sono interessata ai pettegolezzi e tantomeno al gossip. Però in questo caso mi viene riferito che certi giornali non smettono di mettere in giro false notizie e dunque mi trovo costretta a cedere alle provocazioni. Vorrei informare alcuni che tra me e la piccola Giulia va tutto bene. Quindi occhi alle fake news e vogliamoci bene di più, tutti.

Scongiurata anche l'ipotesi della lite familiare, i motivi della crisi dei Damellis rimangono avvolti nell'oscurità.