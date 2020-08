Andrea Damante e Giulia De Lellis ai ferri corti? L'ex tronista rompe il silenzio e svela la verità

Gossip TV

Damante, raggiunto da Chi, smentisce la crisi con la De Lellis: "Sono tutte cavolate".

La storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è di nuovo giunta al capolinea? È da diversi giorni, infatti, che i due ex protagonisti di Uomini e Donne non si mostrano insieme sui social e che i loro numerosissimi fan ipotizzano una rottura. A smentire le voci che li vorrebbero in crisi ci ha pensato il deejay veronese.

Andrea Damante rompe il silenzio sulla crisi con Giulia De Lellis

Giulia e Andrea sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Almeno, fino a quando tra i due è arrivata la prima rottura dovuta ai tradimenti dell'ex tronista. Poi, è scoppiato di nuovo l'amore: hanno iniziato a mostrarsi affiatati e sempre più uniti, nonostante la giovane influencer romana abbia avuto, di mezzo, una storia con il campione di MotoGp Andrea Iannone e un flirt con il cantante Irama.

Da ormai diversi giorni, però, i due ex amatissimi protagonisti del trono classico non si mostrano più sui social insieme. Un comportamento che ha fatto storcere il naso ai numerosi fan della coppia. Ad avvalorare l'ipotesi di una possibile crisi fra i Damellis sono alcune indiscrezioni che non preludono a nulla di buono: Andrea si è spostato in Calabria dove, da alcune foto, al suo dito stranamente non compare più l'anello di fidanzamento!

A chiarire la situazione ci ha pensato Damante che, raggiunto da Chi, ha smentito tutte le voci che lo vorrebbero in crisi con la De Lellis. "Sul web la notizia è esplosa negli ultimi giorni: sarebbe nuovamente crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis e i due sui social non appaiono più insieme. Il dj però tende a rassererare gli animi e a Chi confida: 'Sono tutte cavolate'. Sarà vero?" si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorni. Nessuna conferma o smentita da parte dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.