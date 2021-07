Amici: "Una conquista straordinaria per la musica", la confessione di Beppe Vessicchio

Gossip TV

Il direttore d’orchestra Vessicchio elogia Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Fervono i preparativi per le ventunesima edizione di Amici che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, partirà il prossimo 18 settembre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, il direttore d'orchestra Beppe Vessicchio ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha elogiato il talent show di Maria De Filippi.

Beppe Vessicchio elogia Amici

Beppe Vessicchio è stato per anni un volto di Amici. Il noto e amatissimo direttore d'orchestra ha parlato della trasformazione del talent show di Canale 5, da quando si chiamava Saranno Famosi al format odierno: "Ho vissuto il passaggio da Saranno Famosi ad Amici. In quegli anni c’era l’idea che la didattica potesse essere di supporto alla crescita artistica di un ragazzo. Sono stato felice di sapere che alcuni giovani abbiano imparato in quell’occasione il linguaggio musicale e abbiano deciso di proseguire diplomandosi al Conservatorio. Questa è stata una conquista straordinaria perché oggi ci sono tanti artisti che passano sul palcoscenico ma che poi diventano meteore".

Vessicchio ha poi continuato rivelando: "Mi farebbe piacere essere di aiuto ai ragazzi ma non so se i talent possano aver bisogno di una figura di questo tipo. I tempi televisivi spesso sono stretti e non consentono di esercitare al meglio la funzione di docente. Quando ero ad Amici avevo una frequenza giornaliera con i ragazzi. In quel caso ho potuto appurare quanto l’immersione continua produca risultati dal punto di vista didattico".

Negli ultimi anni Vessicchio è diventato un'icona del Festival di Sanremo. A proposito della kermesse sanremese, che quest'anno ha visto la vittoria dei Maneskin, il direttore d'orchestra ha dichiarato: "La vittoria dei Maneskin ha rappresentato un cambiamento. Siamo immersi in un vortice digitale e il lavoro dei Maneskin con strumenti tradizionali come il basso, la chitarra e la batteria riconduce alla formula classica della cantina in cui i ragazzi possono misurare non solo le loro loro abilità ma aspirare ad una crescita. Il rapporto con l’elettronica spesso è solitario e questo è un fattore che può bloccare l’evoluzione di un musicista. Suonare insieme non ha solo una valore sociale ma è un modo per aspirare ad una crescita".

