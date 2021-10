Amici, Tommaso Stanzani e Martina Miliddi censurati per ''atti osceni''

Gossip TV

Instagram censura il video della coreografia di Tommaso Stanzi e Martina Miliddi e scoppia il caos tra i fan di Amici.

Tra i concorrenti più amati della ventesima edizione di Amici ci sono, senza dubbio, Tommaso Stanzani e Martina Miliddi. I due ballerini si sono recentemente incontrati per trascorrere del tempo insieme, e hanno pensato di sfruttare l’occasione per ideare e filmare una coreografia di danza. Peccato, tuttavia, che Instagram abbia trovato la performance inopportuna, al punto di censurarla per atti osceni.

Amici, Tommaso e Martina: arriva la censura di Instagram

Tommaso Stanzani e Martina Miliddi hanno affrontato a testa alta il percorso nella ventesima edizione di Amici, giungendo alla fase Serale e accaparrandosi la stima di moltissimi fan. Nel corso della stagione stiva, Tommaso ha presenziato su palchi molto importanti, trovando appoggio nel fidanzato Tommaso Zorzi con il quale sembra andare tutto a gonfie vele. Martina, invece, ha reso pubblica la sua relazione con Raffaele Renda e ha messo a tacere i fan di Aka7even, ancora furiosi per la scelta della bella ballerina.

Tra Tommaso e Martina è nata una bella amicizia e, durante un incontro, i due hanno deciso di mostrare la loro complicità attraverso una nuova coreografia. I due ballerini di Amici hanno ripreso la performance per poi postarla su Instagram, certi che i loro fan avrebbero gradito la sorpresa. Il primo a rendersi conto che qualcosa non andava è stato Stanzani che, dopo aver pubblicato il video, ha ricevuto tantissime segnalazioni da parte degli utenti della piattaforma social, fino alla censura definitiva di Instagram, che ha rimosso il contenuto.

"Contenuto rimosso per atti se**uali? Non ho capito, non sto capendo il gioco”, ha commentato Stanzani molto deluso dalla reazione degli utenti. Il fidanzato di Zorzi è stato preso di mira dal web, dal momento che lo stesso video apparso sul profilo della Miliddi è ancora presente e nessuno lo ha segnalato, chiedendo la rimozione. Nel frattempo, nella scuola del talent show di Maria De Filippi, Alessandra Celentano ha perso le staffe invitando tutti a lasciare i banchi.

