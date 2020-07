Amici, Timor Steffens si è fidanzato: ecco chi è la nuova fiamma del maestro del talent

Gossip TV

Timor Steffens non è più single. L'affascinante maestro di ballo di Amici ha trovato una nuova e bellissima fidanzata: Zoey Ivory.

La stagione televisiva di Amici si è conclusa ma Timor Steffens rimane il professore più chiacchierato del talent show di Maria De Filippi. Il pubblico si è molto affezionato al bel Timor e le sue numerosissime fan sparse per il mondo vogliono sapere se il suo cuore è ancora libero. Inaspettatamente, il maestro ha deciso di rivelare l’identità della sua nuova fiamma al popolo di Instagram.

Amici, Timor Steffens si è fidanzato e rivela l'identità della sua nuova fiamma sul web

Da quando si è seduto alla cattedra di ballo di Amici, Timor Steffens ha conquistato miriadi di fan. Affascinante, solare, bello e molto positivo, Timor ha tutte le carte in regola per far capitolare una donna. Lo Steffens ha sempre tutelato la sua vita privata, scegliendo di concentrarsi sulla sua figura di maestro senza dare adito a gossip.

Inevitabilmente, tuttavia, le fan di Timor hanno iniziato a scandagliare in lungo e in largo Instagram per cercare indizi su un’eventuale fidanzata. Ora, finalmente, il sensuale maestro di Amici ha deciso di rivelare l’identità della sua dolce metà. Si tratta della bellissima e solare Zoey Ivory, modella e influencer che vanta un seguito di 80mila followers. Zoey è stata eletta Miss Nederland nel 2016 e ha partecipato a Miss Universo.

Del resto la sua bellezza è innegabile e lei e Timor formano una coppia da urlo. Lo Steffens, stanco di nascondersi, ha dichiarato tutto il suo amore a Zoey, rispondendo ad una domanda di una fan che chiedeva quanto fosse innamorato della sua fidanzata. Non ci resta che augurare il meglio a questa coppia stratosferica.

