Amici: svelati i nomi dei nuovi insegnanti del talent show di Maria De Filippi, fuori Timor Steffens e Stash

Gossip TV

Lorella Cuccarini e Arisa tra i professori della nuova edizione di Amici.

Mancano pochi giorni alla prima puntata della nuova stagione di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato 14 novembre 2020 su Canale 5. Nell'attesa, Davide Maggio ha rivelato in anteprima i nomi dei nuovi professori della scuola più famosa d'Italia.

Lorella Cuccarini e Arisa nel cast di Amici

La scuola di Amici è pronta a riaprire le sue porte con un cast parzialmente rinnovato. Tra i professori ci saranno alcuni volti nuovi. Nella sezione ballo troveremo Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Invece, per quanto riguarda il canto, a giudicare i ragazzi ci saranno Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Il gruppo dei professori si rinnova quindi con due new entry che arricchiranno, ognuna nella sua categoria, il corpo docente della nuova stagione di Amici. A rivelarlo è il blog di Davide Maggio che ha confermato la presenza di Arisa e della Cuccarini: "E’ pronta a riaprire i battenti la scuola di Amici di Maria De Filippi. E lo farà con un ‘corpo docente’ parzialmente rinnovato. Ve lo annuncio in anteprima. Prof di canto: Arisa, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli. Prof di ballo: Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Veronica Peparini. Due, dunque, le novità. Arisa si inserisce tra i professori di canto al posto di Stash dei The Kolors, mentre la ‘chiacchierata’ – mai come quest’anno – Lorella Cuccarini subentra tra i docenti di danza a Timor Steffens".

Arisa andrà quindi a sostituire Stash, mentre Lorella prenderà il posto dell'amatissimo coreografo Timor Steffens. "L’esordio delle nuove prof, insieme al resto del cast, avverrà nella prima puntata di Amici 20, in onda sabato pomeriggio alle 14.10 su Canale 5, quando si procederà con la formazione della classe e l’assegnazione dei primi banchi a disposizione". L'appuntamento con Amici è per sabato 14 novembre, alle 14.10 su Canale 5. Non mancate!

