Amici Speciali: Stash presto papà, ecco chi è la fidanzata del cantante

La fidanzata del cantante è Giulia Belmonte.

Stash diventerà presto papà. A dare la notizia è stata Maria De Filippi, che ha mostrato in diretta ad Amici Speciali un video di un'ecografia dove si sente chiaramente il battito cardiaco del piccolo. Ma la domanda che si stanno ponendo in tantissimi è: chi è la futura mamma nonchè fidanzata del cantante?

Giulia Belmonte è la ragazza di Stash Fiordispino

"Come sapete lui ha deciso di rinunciare al suo posto di finalista, ma la settimana scorsa io vi ho detto che lui aveva fatto una cosa bellissima, un inno alla vita, questo filmato mi è arrivato la settimana scorsa, come potete vedere: Stash diventerà papà" ha dichiarato Maria spiazzando ed emozionando Stash. Subito dopo la sorpresa, il cantante è intervenuto sui social condividendo il video dell'ecografia: "Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato… come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso".

Ma chi è la fidanzata di Stash? La ragazza si chiama Giulia Belmonte, una giornalista televisiva, laureata in Scienze della Comunicazione oltre che star dei social ed ex partecipante di Miss Italia. La conferma che è lei la futura mamma è arrivata proprio dal suo profilo social Instagram dove ha condiviso il video dell'ecografia pubblicato dal frontman dei The Kolors con un cuoricino.

Non solo. Giulia è la bellissima mora che balla e si scatena sulle note di Dove e quando, il videoclip della canzone di Benji e Fede. Originaria di Atri, la fidanzata di Stash ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa: "Avevo solo 18 anni quando, dopo la vittoria della fascia di Miss Abruzzo, arrivai alle finali di Miss Italia, a Jesolo. Fu una bella esperienza, sicuramente mi ha aiutato a crescere. Così come lo hanno fatto i miei studi, sempre affiancati dalla passione per la comunicazione e lo sport".