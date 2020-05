Amici Speciali, polemica semifinale talent show: "Momento difficile. Non è una gara"

Gossip TV

Giulia Pauselli risponde alle critiche dopo le novità sulla semifinale di Amici Speciali.

Amici Speciali è finito al centro delle polemiche. Il motivo? I schieramenti proposti da Alberto Urso e Alessio Gaudino per la semifinale del talent show di Maria De Filippi che non sono per niente piaciuti ai fan di Irama e Gaia Gozzi che non volevano assolutamente che i due cantanti si scontrassero.

Amici Speciali nella bufera, ecco cosa è successo

Tutto è iniziato ieri quando la produzione di Amici ha pubblicato un filmato riguardante alcune novità per Alberto e Alessio. "Voi siete i due campioni delle prime due puntate. La prossima sarà la semifinale e verranno determinati i quattro finalisti. Essere campioni delle prime due puntate da regolamento vi dà il diritto di scegliere chi si esibirà sia per la propria squadra sia per la squadra avversaria. Sceglie per primo chi tra voi due chi nel corso delle puntate ha ottenuto il punteggio più alto dalla giuria nel corso delle prime puntate" ha dichiarato Giulia Pauselli ai due ragazzi.

Essendo quindi i vincitori delle prime puntate del programma, Alessio e Alberto hanno diritto di scegliere le sfide che vedremo in onda stasera. Il tenore ha deciso di schierare se stesso contro Random, Irama contro Gaia Gozzi e Javier Rojas contro Andreas Muller. Mentre il ballerino ha optato per mettere a confronto Michele Bravi e Umberto Gaudino, Giordana Angi e Gabriele Esposito e se stesso con i The Kolors.

Le scelte dei due talenti, però, hanno fatto storcere il naso ai telespettatori che hanno iniziato a criticare duramente il nuovo meccanismo di Amici Speciali. A difendere il talent show ci ha pensato la Pauselli che è intervenuta sui social affermando: "Se penso a quanto il mondo [...] mi sale un po’ di angoscia e tristezza. ‘Da grande’ racconterò ai miei figli di questo momento difficile e di come nel mio piccolo e grazie soprattutto al mio lavoro ho contribuito ad aiutare il nostro paese. Vi ricordo che questa non è una gara vera ma uno spettacolo benefico, tutti gli artisti, produzione, macchinisti, sartoria e tutti i settori di questa grande produzione stanno lavorando per un presente ed un futuro migliori nella speranza che questo momento così difficile passi presto. Sosteneteci".