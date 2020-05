Amici Speciali: Irama e Gaia Gozzi sempre più vicini, il gesto inaspettato del cantante

Gossip TV

Irama sorprende i fan di Gaia.

Manca poco al debutto di Amici Speciali, la nuova versione del talent show di Maria De Filippi. Tra i cantanti in gara ci saranno anche Gaia Gozzi e Irama che, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbero essere molto vicini.

Avvicinamento sospetto tra Irama e Gaia Gozzi

Amici Speciali è il nuovo format di Canale 5 destinato a raccogliere fondi per la Protezione Civile che sta duramente lavorando per contenere e gestire l'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. In ogni puntata non ci saranno eliminati, ma solo vincitori i cui premi andranno chiaramente devoluti in beneficienza. Nel cast troveremo Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino, Alberto Urso, Giordana Angi, Michele Bravi, Random, Stash e i The Kolors, Gaia Gozzi e Irama.

Proprio Irama e Gaia, nelle ultime ore, sono finiti al centro del gossip. Il vincitore della diciassettesima edizione di Amici ha iniziato a seguire la Gozzi su Instagram facendo impazzire tutti i suoi numerosissimi follower. Non sappiamo in realtà il motivo che ha spinto Filippo Fanti a compiere questo gesto, ma i fan hanno solo una speranza: una collaborazione alle porte.

In molti, infatti, sostengono che Gaia e Irama siano una coppia perfetta a livello musicale. Ma non solo. C'è anche chi pensa che tra i due possa esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Sarà davvero così? Magari hanno iniziato a seguirsi solo perché parteciperanno insieme ad Amici Speciali o proprio perché hanno in programma un duetto. Staremo a vedere.