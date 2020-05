Amici Speciali: ecco chi è Umberto Gaudino, tutto sul ballerino del talent show

Gossip TV

Conosciamo meglio il ballerino professionista di Amici.

È tutto pronto per il debutto di Amici Speciali, il nuovo format del talent show condotto da Maria De Filippi. Tra i dodici talenti in gara c'è anche Umberto Gaudino, ballerino professionista di Amici ed ex maestro di Ballando con le Stelle.

Tutto quello che non sapete su Umberto Gaudino

Umberto nasce il 18 aprile 1990 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Si avvicina al mondo della danza fin da bambino e coltiva con grande determinazione la sua passione. Nonostante la sua giovane età, il suo percorso è ricco di successi. Partecipa a numerosi tornei sia nazionali che internazionali. Nel 2008 è finalista del Campionato Mondiale ed Europeo di ballo, mentre l’anno successivo si classifica primo al Campionato Italiano nella categoria 19/34 anni, classe A1.

Entra nel mondo dello spettacolo partecipando come insegnante di ballo a Ballando con le Stelle. La sua esperienza nel talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci lo porta a fare coppia prima con Martina Pinto e poi con Sara Santostasi. Torna in tv nel 2019 come allievo di Amici. Un ingresso che suscita molte polemiche, non solo per la sua età, ma anche per il suo curriculum di tutto rispetto. Il suo grande impegno, però, lo porta a conquistarsi la tanto ambita maglia del serale. Viene eliminato a un passo dalla semifinale ricevendo però la proposta di Maria di entrare nel cast dei ballerini professionisti.

Non solo. Umberto è anche tra i concorrenti di Amici Speciali, il nuovo format di Amici che andrà in onda a partire dal prossimo 15 maggio 2020 su Canale 5. Gaudino si confronterà con altri ballerini professionisti come Andreas Muller, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino e Javier Rojas. Insieme a loro, ci saranno anche Alberto Urso, Irama, Gaia Gozzi, Giordana Angi, i The Kolors, Michele Bravi e il rappeer Random.

Come la maggior parte dei ragazzi di Amici anche Umberto è molto attivo sui social. Sul suo profilo Instagram, dove condivide foto che variano da selfie, a scatti che riguardano la sua carriera ma anche la sua vita privata, ha circa 375mila follower.