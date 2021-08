Amici, Silvia di Skam Italia nel videoclip della nuova canzone di Deddy!

Gossip TV

Greta Ragusa, conosciuta per il ruolo di Silvia nella serie tv Netflix Skam Italia, è la protagonista del nuovo videoclip di Deddy.

Deddy continua la sua carriera musicale con il lancio del nuovo brano “Pensa te” che sta già facendo incetta di visualizzazioni tra i fan di Amici. Nel videoclip della nuova hit del cantante c’è anche un volto noto di Netflix, ovvero Greta Ragusa, l’interprete di Silvia Mirabella in Skam Italia.

Amici, Deddy insieme ad un’attrice di Skam Italia

Nonostante la vittoria sfumata ad Amici e il dispiacere per la fine della sua relazione con Rosa Di Grazia, Deddy non si è fatto scoraggiare. Sapendo di poter contare sui suoi numerosi fan, il cantante ha messo anima e corpo nella musica e ha sfornato un nuovo brano estivo, dal titolo “Pensa te”. Inutile dire che, vista la fama che ha raccolto nel talent show di Maria De Filippi, il brano è tra i più ascoltati dopo il suo debutto. Nel videoclip della canzone appare un volto noto agli utenti di Netflix, che hanno divorato ogni serie tv possibile sulla piattaforma streaming.

Stiamo parlando di Greta Ragusa, che ha interpretato Silvia Mirabella in Skam Italia. La presenza dell’attrice non è passata inosservata e in molti si sono domandati se tra Greta e Deddy sia nato qualcosa sul set, vista la grande complicità che dimostrano. Mentre Deddy coltiva il suo sogno, la Ragusa è pronta per tornare a vestire i panni di Silvia insieme ai suoi adorati colleghi, dal momento che Skam è stata rinnovata a sorpresa per una nuova stagione. Sembrava, infatti, che la quarta stagione ovvero quella dedicata a Sana Allagui sarebbe stata l’ultima, così come è stato per le versioni europee del format. Chissà che la nuova canzone di Deddy non entri a far parte della colonna sonora!