Amici, Sangiovanni: "Si parla sempre di gossip e di superficialità, le polemiche vengono alimentate"

Da quanto è uscito dalla scuola di Amici, Sangiovanni è stato letteralmente travolto dal successo. Il giovane cantante è in cima alle classifiche musicali da ormai diversi mesi, ma nelle ultime ore ha voluto scrivere un post contro tutti coloro che preferiscono parlare di gossip e alimentare le polemiche.

Lo sfogo di Sangiovanni

Sangiovanni è uno degli artisti del momento. Il finalista della ventesima edizione di Amici, però, è finito più volte al centro del gossip sia per la sua storia d'amore con la ballerina Giulia Stabile che per una presunta rivalità con Aka7even.

Ma, se Aka7even era intervenuto per smentire la notizia, Sangiovanni aveva preferito rimanere in silenzio per non alimentare la polemica. A distanza di alcuni giorni, però, Sangio ha pubblicato un lungo post rivolto a tutti coloro che preferiscono mettere il gossip sempre prima della musica: "Sono steso a terra, perdendo la voce. Non so cosa possa significare. Sono fortunato a fare quello che faccio, sebbene sia sempre di fretta, non vedo la mia famiglia, sono super stanco, non ho dei punti di riferimento. Ma sono fortunato, e auguro la stessa fortuna a tutte le persone che leggeranno fino a questo punto e oltre. Vedo che il mondo è diviso in due, le parole girano, le polemiche vengono alimentate, tutti hanno un nemico e l’odio scorre verso di esso. Si parla sempre di gossip, di ciò che si vede e non si vede, di superficialità, e tutti aspettano che qualcuno sbagli qualcosa, per goderne. Lo sento anche addosso a me".

"...ma voglio dirvi che, in tutta questa confusione, sto lavorando come un pazzo, non mi fermo mai" ha poi concluso Sangiovanni "...musica nuova, spero che siate impazienti, sto lavorando a nuovi pezzi e non vedo l’ora di farvi sentire quel che ho da dire, da cantare. In tutto questo, io sono sdraiato a terra, con il mio microfono, a preparare un tour estivo. Cantando la mia musica, con la mia voce. ed è la cosa più importante, spero lo sia anche x voi. La musica".

