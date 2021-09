Amici, Sangiovanni sbotta sui social: "Io e Giulia Stabile abbiamo il diritto di vivere la nostra intimità"

Gossip TV

Il duro sfogo di Sangiovanni e le parole sulla sua storia d'amore con Giulia.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Sangiovanni e Giulia Stabile prosegue a gonfie vele. Nelle ultime ore, però, il giovane cantante di Malibù si è lasciato andare a un durissimo sfogo sui social riguardante il suo rapporto con la ballerina.

Sangiovanni furioso sui social difende la sua relazione con Giulia Stabile

Sangiovanni è letteralmente sbottato sui social. Il motivo? I continui gossip che ruotano intorno alla storia d’amore con Giulia. Secondo l'ex allievo di Amici, i fan sarebbero molto più interessati alla loro vita privata che alla loro arte: "Io e Giulia inconsciamente abbiamo vissuto dentro a quel programma insieme. Abbiamo iniziato a provare un sentimento inconsciamente, nel senso che non ci saremmo mai aspettati quello che è venuto dopo, ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni. Prima di tutto siamo due artisti".

"Invece di stare attaccati alla musica, alla danza e all’arte, siete attaccati a questo ca**o di gossip infinito" ha continuato Sangiovanni cercando di spiegare i motivi del suo sfogo "Perché sprecate il vostro tempo e non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché non pensate che noi abbiamo una nostra privacy? Siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra intimità. Siamo due artisti, tutto il resto è la nostra vita privata. Noi non facciamo l’influencer come lavoro e non proponiamo la nostra vita privata. Se volete sapere così tanto, aspettate la nostra arte. Basta voler sempre intromettersi, invadere, insistere col la privacy degli altri".

Leggi anche Amici 21, è ufficiale: ecco la data di debutto su Canale5

Sangiovanni ha poi voluto rispondere anche a gli dice che dovrebbe esporre la sua vita privata perché è il vero motivo del suo successo: "Le persone sono arrivate a dire che io dovrei esporre la mia cosa con Giulia perché è quello che mi ha portato al successo. Uno non ho fatto successo perché è altro, due io ho scritto di quello che vivo. Magari per voi non sono stato bravo a farlo, ma come fate a dire che le mie canzoni spaccano grazie a lei? Certo lei è entrata nella mia vita, mi ha regalato emozioni che ho voluto mettere in musica. Magari quei momenti li hanno passati milioni di persone e quindi si sono sentiti parte di quella cosa. [...] Con questo non voglio sminuire Giulia, voi lo fate quando invece di parlare della sua danza parlate della sua storia d’amore. Voi siete lì che commentate e intanto lei si fa il cu*o. Fate qualcosa di più utile per voi stessi e per gli altri".

Scopri le ultime news su Amici.