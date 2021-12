Amici, Sangiovanni rivela: "Sono fedele, ma la mia fidanzata Giulia è gelosa"

Gossip TV

Sangiovanni torna a parlare della sua storia d'amore con Giulia.

Sangiovanni e Giulia Stabile sono una delle coppie più amate e seguite del momento. Ospite dell'ultima puntata de Le Iene, il giovane cantante ha rilasciato un'intervista in cui è tornato a parlare della sua storia d'amore nata nella scuola di Amici con la ballerina.

La rivelazione di Sangiovanni

Momento d'oro per Sangiovanni che continua la sua scalata verso il successo dopo la partecipazione ad Amici. Ospite a Le Iene, infatti, il giovane cantante di Malibù ha parlato del suo stile, spesso criticato sui social: "Il mio stile si può definire fluido. Il vestito non ha un genere. Gli abiti considerati da donna vanno bene anche per gli uomini. Non sono però fluido sessualmente".

A proposito della sua situazione sentimentale, Sangio ha confessato di essere felicemente fidanzato con Giulia: "Sono fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele. Quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare".

Sangiovanni ha concluso parlando del suo futuro e di come è cambiata la sua vita dopo Amici: "Farei il giudice a X Factor e andrei a Sanremo, ma solo con il pezzo giusto. Vincere il Festival non è però una svolta per un'artista [...] Da quando ho iniziato a fare questo lavoro, i miei compagni li sento meno di prima. Me la tiro? No, mai".

