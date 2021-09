Amici, Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile? Lo sfogo della ballerina

Gossip TV

I fan accusano Sangiovanni di essere coinvolto dalla collega Santa Manu, e Giulia Stabile sbotta rivelando la verità.

Nella scuola di Amici, Sangiovanni e Giulia Stabile si sono innamorati e vivono una storia d’amore romantica e bellissima. Peccato che i fan abbiano insinuato il dubbio nella ballerina, notando un affiatamento particolare tra il cantante di “Malibu” e la collega Santa Manu, che ha portato a pensare al tradimento. Stanca delle chiacchiere, la Stabile ha fatto chiarezza e ha difeso la cantante a spada tratta.

Amici, Giulia Stabile sbotta e difende Sangiovanni

Sangiovanni e Giulia Stabile formano la coppia del momento. Giovani, innamorati e pieni di talento, i due volti della ventesima edizione di Amici stanno godendo del successo collezionato grazie alla partecipazione del talent show condotto da Maria De Filippi. Mentre Giulia si prepara a tornare nel programma nel ruolo di ballerina professionista, Sangiovanni dà via a nuova collaborazioni artistiche come quella con la collega Santa Manu. Proprio a causa della complicità che si è creata tra i due nelle ultime settimane, i fan della coppia hanno iniziato a temere che il cantante di “Malibu” fosse fin troppo interessato alla cantante, al punto di arrivare a tradire la Stabile.

La notizia ha provocato una valanga di insulti indirizzati a Santa Manu, che si è precipitata a sementire la notizia e a tranquillizzare Giulia con un lungo messaggio privato. “Sono fidanzata e ho super rispetto per tutti, per noi, per te e per voi due. Voglio solo fare il mio lavoro bene e che Sangio stia bene e sia sereno. Sul palco ci divertiamo e siamo super in sintonia, questa è l’unica cosa importante per me”, ha scritto la cantante. Dispiaciuta per il trattamento che le fan hanno riversato alla collega di Sangiovanni, la Stabile si è sfogata sui social.

“Ecco a voi, lei è la ragazza che alcune persone stanno riempendo di insulti per il semplice fatto che lavora con Sangio e che vanno d’accordo. Alcune persone si fanno 1000 viaggi e sono pronte a fare gossip inventandosi cose con chissà quale scopo. Vi chiedo per favore di smetterla […] Mi auguro almeno che con questo smettiate di attaccare questa povera ragazza che sta facendo solamente il suo lavoro e che per fortuna ha trovato sintonia con Sangio. Eliminiamo questo odio immotivato vi prego”. Un bel gesto quello di Giulia, che ha preso le parti di Santa Manu e ha invitato a fermare l’odio sui social.

