Amici, Rosa Di Grazia ritrova l’amore dopo Deddy!

Rosa Di Grazia, ballerina della ventesima edizione di Amici, esce allo scoperto con il nuovo Fidanzato.

Dopo aver preso parte alla ventesima edizione di Amici, Rosa Di Grazia è diventata molto famosa sui social, soprattutto a causa dell’improvvisa rottura con Deddy. A distanza di mesi e dopo rumors contrastanti sul conto dei due ex allievi della scuola di Maria De Filippi, la ballerina esce allo scoperto con il nuovo fidanzato.

Amici, il nuovo fidanzato di Rosa Di Grazia

La storia d’amore nata nella scuola di Amici tra Rosa Di Grazia e Deddy ha appassionato i fan del talent show di Maria De Filippi, che hanno sempre sostenuto la coppia. Dopo l’eliminazione dal Serale, Rosa ha iniziato a riflettere sulla love story con il cantante e, conclusa la ventesima edizione del programma di Canale5, i due si sono lasciati senza dare troppe spiegazioni ai loro sostenitori. Nonostante le insistenti voci su un presunto ritorno di fiamma, sembra che tra Rosa e Deddy sia finita per sempre.

Mentre il cantante è stato pizzicato in compagnia di Mariasole Pollio, con la quale sembra fare sul serio, anche Rosa ha deciso di venire allo scoperto con la sua nuova fiamma. La ballerina ha pubblicato una serie di Ig Storie che hanno per protagonista un giovane molto attraente. Rosa, inoltre, ha postato anche una foto della sua mano con un importante anello al dito, ma su questo scatto in particolare si è accesa una polemica che sembra mettere in dubbio la sincerità della ballerina.

“Rosa che posta questa foto per far credere che sta con qualcuno. Ma chi la conosce mi dice che è una foto finta, fatta per far pensare che si sta frequentando con qualcuno, e soprattutto per farlo arrivare a Deddy […] C’è chi sostiene che sia un ex amico di Deddy, un parrucchiere”, ha fatto sapere l’esperto di gossip Amedeo Venza. La situazione non è chiara, dal momento che potrebbe graffarsi di un bluff da parte di Rosa ma anche di una vera storia d’amore, nata con un ex collaborato di Deddy, il suo ex fidanzato. Nel frattempo, ad Amici esplode una nuova lite tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, che ha offeso Serena.

