Amici, Rosa Di Grazia innamorata: lui è amico dell’ex fidanzato Deddy

Rosa Di Grazia ufficializza la relazione con Andrea Piazza, amico dell’ex fidanzato Deddy.

Nonostante sia in corso una nuova edizione di Amici, gli occhi del pubblico sono ancora puntati sui protagonisti di più discussi della ventesima stagione del programma, condotto da Maria De Filippi. È il caso di Rosa Di Grazia, la cui vita amorosa fa molto discutere dopo l’ufficializzazione del rapporto con un caro amico dell’ex fidanzato Deddy.

Amici, Rosa Di Grazia: chi è il nuovo Fidanzato?

Gli appassionati di Amici ricordano con piacere la love story nata tra Rosa Di Grazia e Deddy durante la ventesima edizione del talent show di Canale5. La ballerina e il cantante hanno fatto sognare i fan, per poi separarsi poche settimane dopo la Finale del Serale. La notizia della rottura ha spiazzato tutti, soprattuto perché Deddy e Rosa hanno preferito tenere per loro quanto accaduto. Fatto apprezzabile, ma anche fastidioso per tutti gli amanti del gossip.

Nelle ultime settimane, dopo voci di riavvicinamento sistematicamente negate da entrambe le parti, Deddy e Rosa hanno fatto sapere al mondo di essere andati avanti e aver trovato nuovi partner. Il cantante è stato pizzicato in compagnia della presentatrice Mariasole Pollio, mentre Di Grazia ha ufficializzato la relazione con Andrea Piazza attraverso una Ig Stories. Lui, hair stylist di professione, è anche un grande amico di Deddy.

La notizia ha lasciato tutti perplessi, ma il cantante non ha dato cenni di voler commentare, quindi si presume che la relazione non gli crei alcun problema. Non è chiaro come i due si siano conosciuti, ma sembra che Esa (ex concorrente di Amici) frequenti abitualmente il salone di Andrea e che possa essere stato lui a presentare Rosa all'amico di Deddy.

