Amici, Rosa di Grazia e l’ex tronista Alessandro Zarino nuova coppia?

Sembra ci sia del tenero tra la ballerina di Amici, Rosa Di Grazia, e l’ex tronista di Uomini e Donne, Alessandro Zarino.

Sta nascendo una storia d’amore tra Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino? La ballerina lanciata da Amici, dopo aver annunciato la rottura ufficiale con Deddy, si starebbe consolando tra le braccia dell’avventante ex tronista di Uomini e Donne con una romantica fuga in yacht.

Rosa Di Grazia e Alessandro Zarino nuova coppia?

Rosa Di Grazia è un volto familiare per i fan di Amici, il talent show di Maria De Filippi, che ha permesso alla ballerina di emergere e farsi conoscere dal pubblico di Canale5. Il percorso di Rosa nella scuola più famosa d’Italia è stato segnato da diverse polemiche ma, nonostante tutto, la ballerina ha potuto contare sul supporto della maestra Lorella Cuccarini e su quello dei fan. La Di Grazia ha trovato anche l’amore ad Amici, intrecciando una relazione con Deddy che, tuttavia, è naufragata poche settimane dopo la fine del Serale. Ora, sembra, che nella vita della ballerina ci sia un nuovo uomo, anche lui proveniente da uno dei programmi cult della De Filippi.

Stiamo parlando di Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, che è stato avvistato da diverse persone in compagnia di Rosa. “Pare proprio che la ballerina di Amici Rosa Di Grazia sia in vacanza a Ischia con un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex single di Temptation Island. Trattasi di Alessandro Zarino. Entrambi risultavano sullo stesso yacht: anche stavolta, l’arredamento della barca non lascia adito a dubbi, confermati dalla pianta sullo sfondo che identifica lo stesso punto d’attracco. Dalle immagini è evidente che fossero negli stessi posti. I due ragazzi erano insieme”, questo il gossip riportato da FanPage.

Zarino e Rosa usciranno presto allo scoperto o si tratta di un flirt estivo e passeggero, che finirà ben prima di poter essere ufficializzato? Nel frattempo, il gesto di Deddy continua a far sperare nel ritorno di fiamma, nonostante la situazione sia decisamente sfavorevole per il cantante (almeno per il momento).