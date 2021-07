Amici riparte con un omaggio a Michele Merlo, la decisione di Maria De Filippi

Gossip TV

Stando alle ultime indiscrezioni, la nuova edizione di Amici potrebbe iniziare con un omaggio a Michele Merlo.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il talent show di Maria De Filippi potrebbe ripartire a settembre con un omaggio a Michele Merlo, il cantante ed ex allievo della scuola di Canale 5 morto il 9 giugno scorso a causa di una leucemia fulminante.

Maria De Filippi ricorda Michele Merlo ad Amici, l'indiscrezione

La tragica scomparsa di Michele Merlo ha sconvolto tutti, compresa Maria De Filippi. Proprio per questo motivo, come rivelato da Amedeo Venza sui social, l'amatissima conduttrice di Canale 5 ha deciso di volerlo ricordare con un omaggio speciale durante la prima puntata della nuova edizione di Amici.

"La prima puntata della nuova edizione di Amici inizierà con un commovente ricordo di Mike" ha scritto Venza sul suo profilo ufficiale Instagram. In vista della prima puntata di Amici 21, sembrerebbe quindi che la De Filippi abbia intenzione di ricordare ancora una volta il cantante Michele, proprio nel talent show che gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare da tutti.

Per chi non lo sapesse, subito dopo la notizia della morte di Michele, causata da una leucemia fulminante, Maria aveva pubblicato sui social uno struggente messaggio d'addio: "Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. [...] La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario. A volte prevaleva una cosa, a volte l’opposto. Tu eri entrambe le cose. E quando cantavi, quando eri al centro del palco a fare quello che ti piaceva di più al mondo, il tuo modo di essere prendeva il sopravvento e ti faceva mostrare al mondo senza filtri, senza paure. Eri Mike Bird e stavi cantando. Eri nel tuo elemento naturale, la valvola di sfogo per i tuoi pensieri profondi che ti esplodevano in petto e che avevi tanta voglia di condividere con il mondo. Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti".

