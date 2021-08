Amici, Riki Marcuzzo ed Ella Ayalon insieme: "Più innamorati che mai"

Gossip TV

Riki paparazzato per le vie di Milano insieme alla sua nuova fidanzata.

Riccardo Marcuzzo, nome d'arte Riki, e Ella Ayalon sono ufficialmente una coppia. A confermarlo è Whoopsee, che ha paparazzato il cantante ed ex allievo di Amici per le vie di Milano insieme alla bella modella di origini svedese.

Riki esce allo scoperto con Ella Ayalon, i due paparazzati insieme a Milano

"È ormai ufficiale la storia d’amore tra Riki Marcuzzo e la bellissima modella di origini svedesi Ella Ayalon: eccoli mentre passeggiano per le vie di Milano" riporta Whoopsee allegando degli scatti esclusivi della neo coppia "Riki ed Ella sembrano più innamorati che mai e non riescono a non dimostrarlo scambiandosi baci e tenere effusioni".

E ancora si legge: "A giugno era arrivata la conferma sia dalla Ayalon che aveva pubblicato su Instagram le prime foto insieme al cantante sia dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che aveva diffuso la notizia secondo cui il cantante e la modella avrebbero iniziato a convivere a Milano. I due si sarebbero conosciuti durante le riprese del video musicale di Balla con me, singolo di Riki lanciato nel 2017, dopo il trionfo - nella categoria canto - nel talent di Amici di Maria De Filippi. [...] Riki è stato per molto tempo con Sara Gotti, con la quale sembra essere rimasto in ottimi rapporti, dopo una storia pubblicata qualche giorno fa che vedeva i due insieme a cena a Milano al ristorante El Carnicero".

Dopo la rottura con Sara, quindi, Riki sembra aver ritrovato l'amore con la bella Ella. L'ex allievo di Amici e la modella si sarebbero conosciuti sul set del video di Balla con me, dove lei è una delle protagoniste insieme al ballerino professionista Andreas Muller.

