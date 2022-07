Amici, Raimondo Todaro distrugge Milly Carlucci: ''È una persona che ti dice che mutande metterti''

Gossip TV

Raimondo Todaro lancia un duro attacco a Milly Carlucci e elogia Amici e l’atteggiamento di Maria De Filippi.

In una sola edizione, Raimondo Todaro è diventato uno dei professori più amati di sempre dal pubblico di Amici. Il ballerino ha raccontato le differenze sostanziali tra il talent show di Maria De Filippi e l’impegno per Ballando con le Stelle, lanciando frecciatine al vetriolo alla presentatrice Milly Carlucci.

Amici, Todaro ci va giù pensante con Milly Carlucci

Prima di approdare nello studio di Amici, Raimondo Todaro ha occupato per anni il posto di ballerino professionista a Ballando con le Stelle, facendosi amare e conoscere dal pubblico. Lo scorso anno, tuttavia, Todaro ha annunciato di volersi prendere una pausa dello show danzante di Milly Carlucci, convocato da Maria De Filippi che gli ha proposto un banco di danza nel corpo docenti del suo talent show, in onda su Canale 5. Dopo aver valutato attentamente la proposta, Raimondo ha accetto e ha confidato che non avrebbe potuto fare scelta migliore per sé stesso, visto anche il matrimonio recuperato con Francesca Tocca dopo due anni di separazione. Intervistato da Lorella Cuccarini per la sua rubrica su YouTube, Raimondo ha fatto una rivelazione su Maria, per poi parlare delle differenze tra lei e Milly, lanciando più di qualche velenosa frecciatina alla presentatrice Rai.

“Mi ha cresciuto. Non posso non avere un bel ricordo. Tutto quello che so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia, per me è stata come una madre. Quando abbiamo chiuso i rapporti non l’abbiamo chiusi benissimo e di questo mi dispiace, però sono con la coscienza a postissimo, so che lei sa e mi basta quello. Milly è come Maria, è una stakanovista […] La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Milly passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti. Mentre Maria ti dà molta carta bianca”.

Raimondo confessa di essersi sentito più affine al modo di lavorare di Maria, libero di approcciare come meglio ha ritenuto a giovanissimi talenti, che in questo lungo anno di preparazione gli hanno dato tante soddisfazioni. Infine, Todaro ha anche rivelato cosa ha fatto la De Filippi dopo aver saputo della crisi e dell’addio con la moglie Francesca, ballerina professionista di Amici.

“Ho iniziato ad apprezzare tanto Maria ma proprio tanto nel periodo in cui mi separavo da Francesca. Un giorno mi arriva una telefonata era lei aveva saputo della rottura mi ha chiamato poi tutti i giorni perché voleva capire mi convocò in ufficio da lei fece una specie di puntata di C’è posta per te. Ho apprezzato tantissimo. Maria è stata l’unica persona che mi ha chiamato. Altri non l’hanno fatto”.

