Amici, pioggia di critiche per il gesto di Aka7even: la replica del cantante

Aka7even, accusato di aver snobbato i fan, si difende sui social.

Dopo aver preso parte alla ventesima edizione di Amici, Aka7even si gode il successo e l’amore del pubblico di Canale5, che ha sostenuto il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi. Una dura polemica, tuttavia, rischia di mettere in cattiva luce il cantante, che è costretto a difendersi sui social.

Amici, Aka7even snobba i fan? Ecco cosa è successo

Tra i concorrenti più amati della ventesima edizione di Amici c’è, senza dubbio, Aka7even che sta scalando le vette delle classifiche con la sua hit ‘Loca’. Il cantante, al secolo Luca Marzano, si gode questo momento di pace e serenità, grato del successo e dell’affetto che il pubblico gli ha dimostrato durante il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, tuttavia, il buonumore di Aka7even è stato disturbato da una polemica scoppiata in rete dopo la segnalazione di Deianira Marzano.

Una fan della blogger, infatti, ha raccontato di aver incontrato il cantante in compagnia di una giovane ragazza e che lui avrebbe scelto con quale ammiratore fare una foto, escludendo ingiustamente il figlio che invece avrebbe tanto voluto conoscerlo. Il cantante, dunque, è stato accusato di aver snobbato il giovane fan e di aver deriso la madre, non accettando di spiegarle il motivo del suo rifiuto categorico. Inevitabilmente, il popolo del web si è rivolto ad Aka7even in cerca di spiegazioni e lui ha spiegato su Twitter:

Chi mi conosce sa come sono.

Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo. Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti.

Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo.

Vi voglio sempre bene ✌🏻💕 — Aka 7even (@Aka7evenreal) July 26, 2021

“Chi mi conosce sa come sono. Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo. Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti. Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo. Vi voglio sempre bene”. Il volto di Amici ha anche risposto direttamente alla Marzano, assicurando di aver fatto una foto con tutti e di non essere mai stato nel locale con una ragazza, bensì con un gruppo di amici, mettendo così in discussione la credibilità della segnalazione.

