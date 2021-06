Amici, Michele Merlo ricoverato per leucemia fulminante: Il messaggio di Riki

Gossip TV

Il messaggio struggente del cantante milanese all'ex compagno di Amici.

Il mondo della musica è scosso da questa mattina. Il cantante di Amici 16, Michele Merlo, è stato ricoverato nella notte tra giovedì e venerdì in seguito ad una leucemia fulminante improvvisa. Al momento la famiglia non ha diffuso ulteriori comunicati ma, nel mentre, si susseguono messaggi di sostengo e di vicinanza al 28enne veneto. Tra questi, il cantante milanese Riccardo Marcuzzi in arte Riki suo grande rivale durante l'edizione la sedicesima edizione Amici. Marcuzzi e Mike Bird alias Michele Merlo, durante l'edizione del 2017, ebbero diversi scontri dentro e fuori la scuola di Maria De Filippi. Riki conquistòla categoria di canto mentre Michele uscì in semifinale con la squadra capitanata da Morgan. Qualche battibecco acceso sui social, con tanto di attacchi e accuse reciproche che ora è lontano e privo di importanza.

"Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te", ha scritto il giovane cantante milanese.

Anche le pagine ufficiali di Amici hanno condiviso un'immagine di Michele e anche tanti altri cantanti e volti dello spettacolo. "Forza Mike siamo con te" si legge sulla pagina Instagram ufficiale del reality, e ancora, il cantante campano reduce dall'ultima edizione del talent, Aka7even che ha scritto "Daje Brodi", Federico Rossi "Forza anima libera" e tanti altri tra cui Luca Daff e Beatrice Valli.