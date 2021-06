Amici, Michele Merlo in ospedale per leucemia fulminante: è grave

Gossip TV

Il cantante, ex allievo della sedicesima edizione di Amici, è ricoverato in gravi condizione nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna.

Il cantante Michele Merlo, conosciuto anche con lo pseudonimo di Mike Bird, ex concorrente di X Factor e della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Bologna dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di un'emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa. A comunicarlo in una nota, attraverso i suoi consulenti, è la famiglia Merlo.

Questo il comunicato diffuso dalla famiglia Merlo, riportato da Il Messaggero:

“È ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa”.

Michele Merlo, 28 anni, è stato un allievo di Amici 16 nella categoria canto. L'edizione del talent nel 2017 fu vinta dal ballerino Andreas Muller che arrivò in finale battendo Federica Carta, Sebastian Melo Taveira, Riccardo Marcuzzo in arte Riki. Proprio quest'ultimo è stato il grande antagonista di Mike per l'intera edizione. Mike Bird venne eliminato in semifinale, ma non ha mai smesso di fare musica.

L'ultimo post del giovane cantante, risale a due giorni fa, quando ha condiviso un'immagine di un tramonto accompagnata dalla didascalia: "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?" Centinaia i commenti di affetto e sostegno da parte di amici, familiari e fan. Ci stringiamo al dolore di tutti e auguriamo a Michele una prontissima guarigione.