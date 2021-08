Amici, Martina Miliddi ''perseguitata'' da alcuni fan: lo sfogo della ballerina

Gossip TV

Martina Miliddi chiede ai suoi fan di smettere di suonare alla porta della casa dei genitori per incontrarla.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Giulia Stabile e i fan del programma di Maria De Filippi continuano a seguire con attenzione i protagonisti più rilevanti di questa stagione. Martina Miliddi, sfumata l’ipotesi di poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip a settembre, si è vista costretta a rimproverare alcuni fan che, da diverso tempo, passano il tempo a suonare a casa di sua madre nella speranza di incontrarla. La Miliddi ha criticato aspramente la totale mancanza di privacy, facendo sapere anche di aver cambiato definitivamente abitazione.

Amici, Martina Miliddi rimprovera i Fan

Martina Miliddi è tra le protagoniste più amate della ventesima edizione di Amici. Gli scontri con la Celentano, le continue insinuazioni sulla sua tecnica artistica nel ballo e la love story lampo con Aka7even, che le ha dedicato alcune delle sue canzoni più famose, hanno contribuito a rendere la ballerina molto seguita sui social, anche dopo la fine del talent show di Maria De Filippi. Conclusa l’avventura al serale, Martina è uscita allo scoperto con Raffaele Renda, scatenando l’ira funesta dei fan dell’autore di “Mi Manchi”, ma ormai tutti sembrano essersi abituati a questa nuova coppia. Nelle ultime settimane si è parlato della possibilità per Martina di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, insieme a fare effervescenti principesse etiopi, per diventare concorrente ufficiale della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Un’ipotesi, tuttavia, che è sfumata così come si è creata e che ha lasciato l’amaro in bocca alla ballerina. Recentemente, i sostenitori della Miliddi si sono mostrati fin troppo insistenti, arrivando addirittura a presentarsi a casa della madre della giovane e suonare alla porta, nella speranza di poter incontrare la protagonista di Amici. L’ammonimento di Martina è stato d’obbligo, soprattuto dal momento che la ballerina ha confessato di non vivere più sotto lo stesso tetto della madre, con la quale non ha un rapporto idilliaco.

“Ragazzi io vi voglio bene davvero. Sono felice del supporto che mi date ogni giorno e sono grata per tutto questo. Però di chiedo per cortesia di smetterla di rimanere attaccati al campanello di casa. Mi avvisano di sta roba ogni giorno e io non abito più lì. Capisco tutto quanto e sono rimasta calma, però alla centesima chiamata mi scoccio anche io… Non pensate che potreste disturbare, che magari le persone hanno altro da fare? Vi voglio bene, però basta”. Lo sfogo di Martina sarà recepito dai sostenitori più accaniti o la ballerina dovrà prendere seri provvedimenti?

