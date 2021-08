Amici, Martina Miliddi fa una dedica a Raffaele Renda e Aka7even perde la testa!

Gossip TV

Martina Miliddi parla del rapporto con Raffaele Renda, facendo infuriare il suo ex Aka7even.

Le ferite amorose sono le più lente a guarire e lo sa bene Aka7even. Il cantante ha intrecciato una relazione con la ballerina Martina Miliddi, durante i primi mesi di permanenza ad Amici, fino a quando lei ha capito di essere follemente attratta da Raffaele Renda. Insomma, un triangolo amoroso con i fiocchi che ha portato non poca sofferenza al cantante di “Loca”. Poche ore fa, Martina ha fatto una dedica romantica a Raffaele, scatenando senza volerlo la forte reazione di Aka: ecco cosa è successo.

Amici, Martina e Raffaele innamorati: Aka7even non la prende bene

Nella scuola di Amici, oltre a talenti, nascono amori che possono durare una vita oppure un battito di ciglia. Quest’ultimo, sfortunatamente, è il caso di Aka7even e Martina Miliddi, che si erano avvicinati moltissimo durante i primi mesi di permanenza nella scuola più spiata d’Italia. Il flirt sembrava avere le carte in regola per trasformarsi in una relazione duratura, fino a quando la bella ballerina ha sorpreso tutti, avvicinandosi a Raffaele Renda, e fornendo ai telespettatori un triangolo con i fiocchi. Tutti i fan del programma di Maria De Filippi ricordano l’espressione sofferente di Aka, che si è visto scaricare senza troppe cerimonie da Martina.

Una volta concluso il percorso ad Amici, la Miliddi e Raffaele hanno deciso di fare coppia fissa, dimostrando che la decisione della ballerina non è stata affatto impulsiva così come molti avevano malignamente sospettato. La ballerina in questi giorni ha confermato i rumor con una dedica per il suo nuovo fidanzato: “Ti ho vissuto per mesi cercando di starti il più lontana possibile e per quanto ne fossi in grado dovevo tenere i miei sentimenti fuori dalla mia esperienza artistica… Ad oggi che ti ho con me ti dico che non ti voglio più stare lontana!”, ha scritto la Miliddi al Renda. La dedica romantica ha fatto il giro del web, confermando il rumor del flirt tra i due, e arrivando anche alle orecchie di Aka7even, che non ha preso altrettanto sportivamente la notizia. “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!”, ha scritto su Twitter il cantante.

Sebbene sembra che tra Aka e Rosa Di Grazia ci sia del tenero, e l’artista abbia confermato di essere molto preso da una misteriosa ragazza, la ferita provocata dal tradimento della Miliddi rimane un tasto dolente. Subissato dalle critiche di alcuni utenti, Aka si è visto costretto a ritrattare e ha spiegare: “Giuro che parlerà solo la musica e nient’altro. La maturità nelle persone sta nel rendersi conto dei propri errori, fare MEA CULPA. Non era da me, e mi assumo la mia responsabilità. Ora basta chiacchiere, solo musica. Vamos a romper”. Cosa ne pensate?

