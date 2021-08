Amici, Maria De Filippi vuota il sacco sui ragazzi del talent show: "La cosa che mi rende più orgogliosa è..."

Gossip TV

La confessione della conduttrice di Amici.

Cresce l'attesa per la ventunesima edizione di Amici, che partirà eccezionalmente a settembre su Canale 5. Intervistata da DiPiù, l'amatissima conduttrice Maria De Filippi si è lasciata andare a nuove confessioni riguardanti gli allievi del talent show.

La confessione di Maria De Filippi sui ragazzi di Amici

In attesa della nuova edizione di Amici, la De Filippi ha rilasciato un'intervista a DiPiù, riportata da BlogTivvu, in cui ha rivelato qual è la cosa di cui va più fiera: "Non c’è un ragazzo di cui sono più orgogliosa e altri di cui lo sono meno. La cosa che mi rende più orgogliosa è di consentire a chi passa da Amici di vivere della sua passione per almeno un anno. E questo è un lusso nella vita".

Per i ragazzi della scuola di Amici, Maria ha sempre rappresentato un importante punto di riferimento: "Amo coccolare i miei ragazzi, come tutte le persone cui voglio bene. Sono una persona protettiva. Lo sono anche verso gli ospiti di tutti i miei programmi perché, dato che li ho invitati io, mi sento responsabile nei loro confronti, come una padrona di casa. Certo, ancora di più coccolo le persone che fanno parte della mia vita: soprattutto mio marito Maurizio Costanzo e nostro figlio Gabriele".

Parlando della nuova edizione di Amici, solo poche ore fa la ballerina Giulia Stabile ha confermato la sua partecipazione al talent show di Canale 5: "Non ci potevo credere. Sono rimasta di sasso, non ho nemmeno fatto i salti di gioia perché non mi sembrava vero che stesse succedendo a me. Naturalmente ho detto subito di sì [...] In pratica eseguirò le coreografie che poi gli allievi ballerini dovranno imparare. Starò anche vicino a loro, cercherò di mettere la mia recentissima esperienza a disposizione".

