Amici, Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni avvistati insieme a una sfilata: flirt in corso?

Due ex ballerini di Amici di Maria De Filippi, Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni, sono stati avvistati insieme a una sfilata. C'è forse un flirt in corso tra i due?

Amici di Maria De Filippi è attualmente in pausa, in attesa di ritornare a settembre con la nuova classe di allievi che si metterà alla prova nel talent show di Canale5. Tuttavia, non sono in pausa i gossip e rumors che vedono protagonisti gli ex allievi del programma, spesso, pizzicati insieme a diversi eventi nel corso di questi mesi.

Amici, Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni avvistati insieme!

L'ultimo gossip riguarda due ex ballerini delle edizioni più recenti di Amici: Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni. I due sono stati avvistati insieme a una sfilata, facendo nascere immediatamente la voce che ci possa essere del tenero tra loro. Siamo forse di fronte alla nascita di una nuova coppia?

Maddalena Svevi è stata tra le allieve di Amici 22: ballerina di Emanuel Lo, osteggiata dalla Celentano e spesso in competizione con Isobel Kinnear, è stata anche in una breve relazione con Mattia Zenzola, vincitore dell'edizione. La loro storia, purtroppo, è naufragata dopo pochi mesi, prima della pausa natalizia, mentre entrambi erano ancora nel talent, lasciando Zenzola con il cuore in frantumi. Il ballerino non ha mai nascosto una certa inclinazione per Maddalena, anche dopo la fine della loro storia, sebbene un evento in particolare abbia incrinato il loro rapporto. Poco prima del Serale, infatti, Maddalena si è lasciata andare ad alcune maldicenze su Mattia, deludendolo particolarmente. Nonostante tutto, però, alla fine del programma i due hanno mantenuto un rapporto amichevole.

Invece Nicholas Borgogni è stato tra i ballerini più apprezzati dal pubblico per questa edizione numero 23: prima allievo di Todaro e poi di Emanuel Lo, Nicholas pur non essendo un'eccellenza nella danza, ha dimostrato di avere molta passione e ha vinto una borsa di studio per una prestigiosa accademia newyorkese. Eliminato dopo poche puntate del Serale, Nicholas ha avuto la stima e l'affetto del pubblico, che ne ha apprezzato la dolcezza e l'umiltà.

Ebbene, sembra che questi due giovani talenti siano stati avvistati insieme a una sfilata e i rumors abbiano iniziato a girare con una certa velocità!

Amici, Maddalena Svevi e Nicholas Borgogni sono una coppia?

Non è la prima volta che i due ballerini sono protagonisti di un gossip: anche in passato, infatti, si vociferava di un flirt tra Maddalena e Nicholas, sebbene nessuno dei due abbia mai confermato, né smentito le voci di una storia. Tuttavia, molti ricordano che, prima dell'avventura ad Amici, i due avessero avuto un breve flirt.

Ma, ora, sembra che queste voci continuino a girare, anche perché i due ex allievi sono stati visti insieme a una sfilata e poi si sono mostrati ancora sui social molto a loro agio. Mentre molti parlano di un ritorno di fiamma, i due diretti interessati non hanno rilasciato alcun commento, perciò, potrebbe essere solo una tenera amicizia quella che è sbocciata tra loro.

In un post pubblicato da Maddalena, si vedono i due ex ballerini alla sfilata di Moschino e in uno scatto i due sono uno accanto all'altra,

