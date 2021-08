Amici, Lorella Cuccarini sommersa dalle critiche: ''Non sei in grado di insegnare canto''

Gossip TV

Lorella Cuccarini spegne le polemiche dopo l’annuncio del suo cambio di ruolo ad Amici, da docente di danza a quella di canto.

Maria De Filippi ama sorprende i fan e ha deciso di stravolgere completamente l’assetto del banco dei docenti di Amici per la nuova edizione. Arisa è stata tagliata fuori dal programma, Raimondo Todaro entra a far parte del cast come docente di danza e Lorella Cuccarini è stata promossa a professoressa di canto. Immediata la reazione del pubblico, che ha suggerito la scarsa qualifica della Cuccarini in materia. Dopo aver ricevuto una marea di critiche, Lorella ha deciso di replicare sui social.

Amici, Lorella Cuccarini si difende dalle critiche

La nuova edizione di Amici sta per debuttare su Canale5 e Maria De Filippi non si stanca mai di lasciare i fan senza fiato, con drastici cambiamenti dell’ultimo minuto. La presentatrice ha deciso di promuovere Lorella Cuccarini a professoressa di canto, dando la cattedra di danza a Raimondo Todaro, dopo l’addio di Arisa del quale sono stati svelati tutti i retroscena. La deciso di Maria è stata accolta con entusiasmo da Lorella, pronta a gettarsi in questa nuova avventura e affiancare i giovani talenti fino alle fasi del Serale.

Peccato che, invece, al pubblico non sia piaciuta proprio questa decisione e che non abbia fatto molto per nascondere il disappunto. Lorella è stata investita dalle critiche del popolo del web, che ha fatto notare come la presentatrice non sia adatta e non abbia le opportune qualifiche per prendere il posto di Arisa. Non potendo più sopportare accuse infondate, la Cuccarini ha rotto il silenzio sui social e si è difesa magistralmente.

I cantanti di amici capitanati da Lorella Cuccarini che quest'anno canteranno la Sigla del Mondo di Patty e le Cicale#amici21 #amici20 pic.twitter.com/QWoFdKFRJt — L A V I N I A🌼 (@twentyyearsgold) August 3, 2021

“È stata una richiesta di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto che un docente abbia ricoperto due discipline. I giovanissimi magari non lo sanno, ma ho inciso il primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantanti dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante, penso di poterlo fare”, ha commentato Lorella spegnendo tutte le polemiche.

